10 jaar 'Dagelijkse kost', dat vraagt om een fanfare MC

26 augustus 2020

06u25 2 TV Op Eén is momenteel een hilarisch filmpje te zien om de start van de feestelijkheden rond tien jaar 'Dagelijkse kost' in de spotlights te zetten. Daarin herkent u acteur Peter Van den Begin als dirigent van de rode fanfare.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

En let u vooral ook even op de leider van de blauwe fanfare, en op de friturist die in zijn mobiele frituur aandachtig toekijkt: zij lijken wel heel erg op Jeroen Meus. Ook de bierglazen aan de grote eettafel zijn bijzonder en hebben een speciaal 'Dagelijkse kost'-logo. Uiteraard duikt Jeroen ook als zichzelf op.

Vanaf maandag gaat de tv-kok in 'Dagelijkse kost' op een trip down memory lane, waarbij hij regelmatig zal terugblikken op de meest memorabele gerechten en televisiemomenten. Aan het einde van het jaar komt er ook opnieuw een feestelijke kerstspecial met een 'best-of-kerstmenu'. (MC)