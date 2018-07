1 op de 4 politieserie-fans denkt perfecte moord te kunnen plegen Arne Adriaenssens

20 juli 2018

11u24

Bron: FOX 0 TV Fan van CSI of Aspe? Dan ben je misschien ook wel een goede crimineel. Uit een rondvraag bij 2000 crimi-fans blijkt dat 1 op de 4 denkt de perfecte moord te kunnen plegen. 22 procent weet zelfs al waar ze hem zouden plegen.

Politieseries zijn alomtegenwoordig. Al zappend struikel je van de ene crime scene in de andere. Als kijker raken we ook meer en meer vertrouwd met de modus operandi van criminelen en de zwakke plekken van het rechtssysteem. Maar is dat eigenlijk wel veilig?

Uit een rondvraag van televisiezender FOX bij 2000 fans van politiedrama’s blijkt dat we erg overtuigd zijn van onze criminele vaardigheden. 1 op de 4 ondervraagden denkt in staat te zijn de ideale moord te plegen. 22 procent kent zelfs al de ideale locatie om hun duivelse plan uit te voeren.

Om met een moord weg te komen, heb je natuurlijk ook enkele vaardigheden nodig. De helft van de ondervraagden denkt over genoeg oog voor detail te beschikken om geen sporen achter te laten. 1 op de 3 gelooft er zelfs zo goed in te zijn dat ze hun roeping als detective gemist hebben.

De perfecte moord wordt trouwens vaker gepleegd dan tv-series je doen vermoeden. In de Verenigde Staten raakt amper 62 procent van de moordzaken opgelost.

