1.676.070 Vlamingen zagen finale de Ronde (Eén), 'De Mol' (VIER) verliest 200.000 kijkers

03 april 2018

11u35

Pover Paasweer heeft voor een bijzonder hoog kijkcijfer voor de 'Ronde van Vlaanderen' gezorgd. Op Paasdag zaten gemiddeld 1.218.000 wielerfans voor het scherm.

Om 17.06 u., bij de aankomst van winnaar Niki Terpstra, werd de hoogste score genoteerd met 1.676.070 kijkers. Vorig jaar, in veel betere weersomstandigheden, haalde de Ronde gemiddeld 1.095.000 kijkers. Exact 1.480.152 Vlamingen zagen toen op 2 april om 17.12 u. Philippe Gilbert winnen.

De Mol kent off-dag

Paasdag was absoluut geen topdag voor ‘De Mol’. De tweede aflevering haalde 820.000 kijkers (live gekeken plus uitgesteld de dag zelf), een verlies van ruim 200.000 kijkers. Erger voor VIER is dat er maar 303.000 Vlamingen live naar het Mollenwerk in Mexico keken. Ruim een half miljoen kijkers keek later op de avond en kon de reclame dus doorspoelen. Zondagavond werd er vooral live naar Eén en VTM gekeken. ‘De Drie Wijzen’ was goed voor 895.000 kijkers, waarvan 778.000 live keken. ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ haalde op VTM 472.000 fans, waarvan 362.000 live kijkers.

Record voor ‘Blind Getrouwd’

‘Blind Getrouwd’ (VTM) haalde op maandagavond met 1.227.000 kijkers zijn beste score tot op heden. Het nieuwe ‘Dossier X’ opende nadien met 408.000 nieuwsgierigen. VIER scoorde met ‘Sports Late Night’ (329.000 kijkers).

Ook vrijdagavond deed VTM het erg goed. ‘Belgium’s Got Talent’ was toen goed voor 1.012.000 kijkers.