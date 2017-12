1,3 miljoen mensen keken naar finale Slimste Mens ter Wereld SI

Bron: Belga 1 VIER TV Donderdagavond hebben 1.317.724 mensen naar De Slimste Mens ter Wereld gekeken. De finale-aflevering, die gewonnen werd door VRT-journalist Xavier Taveirne, werd zo het best bekeken programma van 2017 voor VIER, meldt moederbedrijf SBS. 2017 was voor de zendergroep het beste jaar ooit: het voorbije jaar haalden de zenders VIER, VIJF en ZES samen een gecombineerd marktaandeel van maar liefst 19,3 procent op de doelgroep Verantwoordelijken Voor Aankoop (VVA) 18-54, tegenover 17,9 procent in 2016.

De finale van De Slimste Mens was donderdag goed voor een marktaandeel van 53,5 procent op VVA 18-54. En ook de andere afleveringen van het vijftiende seizoen van de quiz deden het goed: het programma sleepte steevast het marktleiderschap in de wacht met gemiddeld 41,4 procent marktaandeel op VVA 18-54 en gemiddeld 1.111.185 kijkers. Vorig jaar zagen nog meer dan 1,5 miljoen mensen Gilles Van Bouwel gekroond worden tot "Slimste Mens", in 2015, toen Tom Waes de winnaar was, waren dat er meer dan 1,4 miljoen.

Andere populaire programma's het afgelopen jaar waren op VIER De Mol, met gemiddeld 1.149.205 kijkers, Topdokters (657.294 kijkers), Chaussée d'Amour (641.592 kijkers) en De Rechtbank (631.698 kijkers). Op VIJF was Temptation Island het best bekeken programma met 639.687 kijkers.

In oktober blies de jongste zender van Vlaanderen zijn eerste kaarsje uit. ZES scoorde in zijn eerste jaar mooi boven het objectief van 1 procent met een zeer sterk gemiddeld "all day marktaandeel" van 2,3 procent op VVA 18-54, aldus SBS. "De zender wist duidelijk een stabiele plaats in te nemen in het Vlaamse medialandschap", klinkt het.

Het online platform van SBS heeft ondertussen 850.000 geregistreerde accounts. Korte videofragmenten en clipjes waren het afgelopen jaar goed voor meer dan 45 miljoen views, goed voor een verdubbeling ten opzichte van 2016. De online best bekeken fragmenten kwamen onder meer uit De Slimste Mens ter Wereld, Gert Late Night en Temptation Island, terwijl volledige afleveringen van De Mol, Temptation Island en lokale fictie zoals #hetisingewikkeld het meest werden bekeken.