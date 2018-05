1.181.349 kijkers voor ‘De Mol’ (maar half miljoen kijkt uitgesteld) MC

14 mei 2018

12u19 0 TV Liefst 1.181.349 Vlamingen keken zondag naar de ontknoping van ‘De Mol’. Opvallend: ‘slechts’ 639.458 deden dat live en zaten dus bij aanvang van de finale al voor hun scherm.

Bijna een half miljoen kijkers stemden later op de avond af op de finale waarin pas aan het einde duidelijk werd dat priester Pieter 'De Mol' was en jonkie Lloyd naar huis mocht met haast 28.000 euro. Eén had het meeste last van ‘De Mol-finale’ en trok maar 745.000 kijkers voor ‘De Drie Wijzen’.

Zaterdag haalde de finale van het Eurovisiesongfestival op Eén 685.181 muziekfans, die haast allen de bijna 4 uur durende glitter- en glamourshow live keken. Door de vroege exit van Sennek viel de Vlaamse kijkaandacht voor het liedjesgebeuren wel spectaculair naar beneden. Twee jaar geleden, toen Laura Tesoro wél de finale haalde, keken 1.532.000 Vlamingen naar het Songfestival. Vorig jaar, met de verrassend goede prestatie van Blanche, waren er 1.242.000 gegadigden voor de finale.

Tot slot nog een cijfer van vrijdagavond: de laatste selectieronde voor de grote finale van ‘Belgium’s Got Talent’ was live goed voor 753.000 kijkers.