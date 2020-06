'Zot van koken' niet langer te zien, Loïc nog wel MC

19 juni 2020

00u00 1 TV VTM zal na de zomer niet langer een kookprogramma uitzenden in de vooravond. Zo komt er na twee jaargangen van 'Loïc: zot van koken' meteen ook een eind aan het programma van Loïc Van Impe (26). Al verdwijnt de foodvlogger niet bij de zender. Hij zal de volgende maanden onder andere aantreden in 'Mijn keuken mijn restaurant'. Van Impe is geen kok van opleiding, maar leerde koken dankzij onlinefilmpjes én voorbeelden op tv.

De twintiger, die jaren geleden al internetfilmpjes maakte met kooktips voor studenten, kon het grote VTM-publiek echter niet echt bekoren. En dan was er het probleem dat de zender te weinig adverteerders warm kon maken voor het dagelijkse kookprogramma. Hoe VTM straks de vooravond zal invullen is nog niet geweten.

Kwarteeuw kook-tv

Met het stopzetten van 'Zot van koken' trekt VTM een streep onder een culinaire tv-geschiedenis van bijna een kwarteeuw. De zender startte al in 1996 met 'Lekker thuis'. Meteen het begin van de tv-loopbaan van Piet Huysentruyt (57). Eerst geflankeerd door Mimi Smith (79), nadien door Ilse Demeulemeester (49). In 2004 werd Piet op VTM opgevolgd door Jeroen Meus (42). In een poging om te 'verjongen' mocht de kok 'Met Meus en Vork' maken. Een programma dat na

95 afleveringen werd afgevoerd. Daarna mocht Piet terugkeren met het dagelijkse 'De perfecte keuken', maar hij werd vooral onsterfelijk met het wekelijkse 'SOS Piet'.

In 2012 is zijn verhaal geschreven bij VTM. Hij wordt vervangen door Sofie Dumont (46) en 'De keuken van Sofie'. In 2017 vervangt de zender haar door Sandra Bekkari (46) en 'Open keuken met Sandra Bekkari'. In 2019 wordt Loïc naar voor geschoven. Maar geen van hen kan tippen aan het succes van 'Dagelijkse kost' van Meus op Eén.