"Zo vader, zo zoon": Sven Nys herkent zichzelf in Thibau TDS

Vanavond ging de nieuwe docureeks 'DNA Nys' van start op Eén. Daarin worden Sven Nys, Isabelle, en hun zoon Thibau gevolgd op en naast het veld. We leerden in de eerste aflevering dat Sven een trotse papa is, en dat zoon Thibau grootse ambities heeft. Al is hij geen fan van vroeg opstaan.

De mama van Sven Nys herkent veel eigenschappen van haar zoon in Thibau. Vooral zijn schoolresultaten komen haar bekend voor. "Zo vader, zo zoon", zegt ook Sven.

"Ik ben een trotse papa"

Tegen alle verwachtingen in schittert Thibau in het BK voor de nieuwelingen. De hele familie is ontroerd door zijn prestaties. De opvolging is alvast verzekerd.

De documentairereeks draait rond het unieke verhaal van een het gezin Nys: Sven Nys is de beste veldrijder aller tijden, Isabelle Nijs stond een carrière lang aan zijn zijde. Maar vandaag leven Isabelle en Sven gescheiden, in een goede verstandhouding want hun zoon Thibau staat centraal in hun nieuwe levens. Thibau erfde de fietsmicrobe van Sven en koestert één grote droom: in de voetsporen treden van zijn vader en profrenner worden. 'DNA Nys' volgt Thibau als jonge puber tijdens zijn droom om renner te worden.