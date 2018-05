"Zo respectloos": De tirade van Frank Bomans in 'Thuis' lokt verdeelde meningen uit HL

15 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Frank Bomans, die in volle woede een foto van ‘ons moe’ tegen de grond keilt. Heel wat ‘Thuis’-fans vinden dat dit te ver gaat. Anderen nemen het dan weer op voor het personage van Pol Goossen (68). Controverse dus en daar hadden de makers zich ook aan verwacht. Dat schrijft Dag Allemaal.

Het heeft nooit goed geboterd tussen de twee Bomans-broers, maar de recente clash was heftiger dan ooit. Aanleiding was de wens van de gehandicapte - en inmiddels op natuurlijke wijze overleden - Luc (Mark Willems) om euthanasie te plegen. Frank was daar ‘honderd ten honderd’ tegen en wilde zijn broer tijdens een avontuurlijke reis naar Valencia op andere gedachten brengen. 

Lowie (Mathias Vergels), die met hen meereisde, wilde de wens van zijn vader wél respecteren. Hij zag de uitstap met de mobilhome meer als een eerbetoon en afscheid.

‘Stank voor dank’

Tijdens de trip lieten Frank en Lowie duidelijk blijken dat ze elkaar op de zenuwen werkten. Vooral dat Frank zijn broer alcohol voorzette, kon Lowie allerminst appreciëren. Toen Luc door het overmatige drankgebruik moest overgeven, snauwde Lowie zijn nonkel toe: "Zie nu wat je gedaan hebt. Jij helpt alles naar de kl***, want jij maakt hem alleen maar zatter en zieker."

