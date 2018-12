‘Zo Man Zo Vrouw’ met Jani Kazaltzis verhuist naar VIER SD

'Zo Man Zo Vrouw' verhuist van zender. Na tien seizoenen van het populaire programma mag Jan Kazaltzis (39) zijn koppels voortaan op VIER restylen, in plaats van op VIJF. "We denken dat het programma bij VIER nog meer mensen kan aanspreken", vertelt Kazaltzis in Het Nieuwsblad.

Jani Kazaltzis is alomtegenwoordig. Van maandag tot woensdag neemt hij nieuwe afleveringen op van ‘Zo Man Zo Vrouw’, op donderdag en vrijdag is hij druk bezig met ‘Dancing with the Stars’ en in het weekend maakt hij filmpjes voor Jani TV. Daarenboven verhuist ‘Zo Man Zo Vrouw’ van VIJF naar VIER. “Het zal de kijker misschien niet al te veel uitmaken, maar we denken dat het programma bij VIER nog meer mensen kan aanspreken. Dat er ook veel mannen naar kijken, is geen geheim meer”, aldus Kazaltzis.

Jani nam in 2011 de presentatie van het programma over van styliste Lien Degol, en haalt met gemak over de 250.000 kijkers. “Aanvankelijk moesten de mannen er met hun vrouwen naar kijken. Nu krijg ik er van veel mannen complimenten over. Het is perfect om als koppel te bekijken. Ik heb altijd gezegd dat ik ermee stop als de kijkcijfers zakken. Dat is voorlopig niet het geval. Ik ga ook niet weg bij VIJF, ik blijf daar met Shopping Queens.”

Verliefd

Kazaltzis is met frisse zin aan het nieuwe seizoen begonnen, na een pauze van meer dan een jaar. “Ik had het gewoon te druk met ­’Jani Gaat’ en ‘Matchmakers’. Dat laatste programma werd met de verborgen camera opgenomen, we konden dat heel moeilijk plannen, ik moest altijd paraat staan”, vertelt hij. Nu keert hij dus terug naar zijn grote passie: styling. “Ik wil niet als een psycholoog klinken, maar voor sommigen doen die nieuwe kleren wonderen. Er mensen bij met een vrij laag zelfbeeld en die schrikken echt van hun nieuwe look. Die kijken in de spiegel en zeggen: ik wist niet dat ik er zo goed kon uitzien. Dat doet iets met een mens, hoor. Ik heb al koppels gezien die in één klap weer verliefd waren.”

De eerste aflevering van het elfde seizoen wordt als kerstspecial uitgezonden op kerstdag.