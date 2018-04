"Zet die ploat af": zo zet Bart De Wever een plaat af in de middeleeuwen MC

06 april 2018

16u32 3 TV Hilarisch filmpje komende zondag in 'De Drie Wijzen'. Antwerps burgemeester Bart De Wever laat zich als graaf van Vlaanderen terugflitsen naar de middeleeuwen om er op gepaste wijze een 'zet die ploat af'-parodie neer te zetten.

Het is niet de eerste keer dat de doorgaans zeer ernstige De Wever zich tot een grap laat verleiden. In 2014 dook hij al verkleed als panda op in 'Het Gala van de Vlaamse tv-sterren'. Bij zijn opkomst donderde hij toen ook nog eens van het podium.

Deze keer verliepen de opnames vlekkeloos. De dj van dienst en de 'ploat' zijn in het filmpje vervangen door een zingende bard die alsmaar opnieuw 'Gelukzaligheid' zingt. De graaf van Vlaanderen krijgt het op zijn heupen, vraagt om "die bard af te zetten" want "we zitten in het nieuws, het gesproken dagblad, gij vermaledijde dwaasaard". Waarna De Wever even later aan ene Liesbeth opdracht geeft korte metten te maken met de bard. Seconden later ligt zijn hoofd in de mand.