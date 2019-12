“Zeer, zeer onverdiend”: kandidaat ‘De Slimste Mens’ verbaast zichzelf met overwinning MC

11 december 2019

22u41 0 TV In de finaleweken van ‘De Slimste Mens Ter Wereld' blijft het spannend tot op het einde. Dat bewees de winnaar van vanavond nog maar eens, toen écht het allerlaatste antwoord het verschil bleek te maken. En de kandidaat zelf kon dat amper geloven.

Hij sukkelde vijftig minuten lang met een soort black-out. En met amper vijftien seconden overschot in de filmpjes-finale kon Philippe Geubels het vijfde goede antwoord over de Berlijnse Muur maar niet vinden. Tot hij “Koude Oorlog” mompelde en tot zijn eigen verbazing de winnaar werd van de derde finale-avond. “Zeer, zeer onverdiend”, vond hij zelf.

De finale die volgde tussen Bart Hollanders en Amelie Albrecht was een maat voor niets. Comedian Amelie leek niet mee te willen spelen. Vijf goede antwoorden op zes vragen zegt alles. Zelfs toen Bart flaterde en vergat zich te laten zakken, kon of wilde Amelie geen enkel antwoord over Hannibal bedenken. Hollanders dankte voor zoveel vrijgevigheid en speelde uit.

Opvallende vaststelling: net zoals dinsdagavond wilde het quiz-gedeelte van ‘De Slimste Mens’ ook dit keer niet echt vlotten. Had Van Looy het al dan niet toevallig over slomere kandidaten en ‘De Sloomste Mens ter Wereld’? Er werd ronduit slecht gespeeld.

Hollanders en Geubels knoeiden daarbij om ter hardst. Na de ‘Puzzel’-ronde stonden er 88 seconden op de teller van Geubels. Hollanders deed het met 123 seconden niet veel beter. Amelie Albrecht had tot dan goed gespeeld, maar verknoeide het in haar fotoronde.

In tegenstelling tot de kandidaten speelden Jeroom en Jeroen Van Koningsbrugge gelukkig wél op hoog niveau en was er -zoals gebruikelijk- een grappig filmpje met de beste momenten van de nieuwkomer.

De leukste quotes

Geubels (tegen Van Looy, na de beste momenten van Geubels): “Ik heb een verrassing voor u. Ik heb samen met de redactie naar uw beste momenten gezocht, maar die zijn er niet.”

Geubels (tegen Van Looy, over het Emmy’s gala): “Het was achteraf een heel leuk feestje met veel bekende gezichten. Weet je wie er naar u gevraagd heeft? Niemand!”

Jeroom (over de mogelijkheid dat zijn echtgenote Elodie een lesbische relatie zou hebben): “Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Ze lust heel graag mosselen en ik moet haar tegenhouden want ze zou de pot nog leeg likken.”

Kantelmomenten

Alles wordt beslecht in de filmpjesronde. Philippe scoort goed bij zijn eigen filmpje en pikt 40 seconden in van Bart.

Amelie heeft een gemakkelijk filmpje, maar vergeet uit te spelen. Met nog een paar seconden overschot, haalt Philippe het vijfde antwoord en de overwinning binnen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Philippe Geubels 294 sec.

2. Bart Hollanders 282 sec.

3. Amelie Albrecht 208 sec.

Keert terug

Bazart-zanger Mathieu Terryn keert als vierde finalist terug in de quiz. Hij neemt het op tegen Philippe Geubels, die aan zijn tweede finale-avond toe is, en tegen Bart Hollanders, goed voor zijn derde finale-avond.