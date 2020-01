"Ze werkt meer en meer op mijn zenuwen": frustraties lopen hoog op in 'Expeditie Robinson’ TDS

29 januari 2020

14u57

Bron: VIER 0

Na amper twee dagen op het ‘Expeditie Robinson’-eiland is het al duidelijk dat niet iedereen het even goed met elkaar kan vinden. Niels, Thomas, Koen en Kevin steken de koppen bij elkaar om het over Farah te hebben. “Ze werkt meer en meer op mijn zenuwen”, klink het. Volgens de groep komen de eerste frustraties nu al boven water.