"Ze is te pusherig": deze beelden van 'Temptation Island' zag je niet op tv

10 maart 2018

Bron: VIJF 0 TV

Mezdi zoekt dan toch contact met Denise en Chloë

Wanneer Denise en Chloë hun intrede doen in 'Temptation Island', negeert koele kikker Mezdi de nieuwe verleidsters compleet. Later die avond probeert hij de plooien glad te strijken. Maar drie kussen? Dat gaat tegen zijn principes in.

'Megan is niet mijn hondje'

Nieuwe verleider 'Lion' Laiolano toont interesse in Megan, maar daar ligt Joshua niet van wakker. Een Kevin meer of minder zal het verschil niet maken.

Dit denken de anderen over nieuwkomers Laiolano en Kevin

Hebben de twee verleiders een goede eerste indruk gemaakt? We vroegen het aan Daniëlle, Gino en Matthew.