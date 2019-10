“Yo homes to Bel-Air!” Will Smith werkt aan spin-off ‘Fresh Prince of Bel-Air’ Redactie

11 oktober 2019

07u20

Bron: AD 0 TV Westbrook, de productiemaatschappij van Will Smith, werkt aan een nieuwe versie van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, de komedieserie die in de jaren 90 zijn grote doorbraak betekende. Het zou gaan om een spin-off. Meer is over het project nog niet bekend, meldt The Hollywood Reporter.

‘The Fresh Prince’ was van 1990 tot 1996 te zien bij NBC en ging over een zwarte tiener uit Philadelphia die bij zijn oom en tante in Bel-Air gaat wonen. De botsing tussen de streetwise jongen en zijn rijke, pretentieuze familie leidde tot veel komische verwikkelingen. De serie werd gecoproduceerd door zanger Quincy Jones.

Smith is op dit moment in de bioscopen te zien in de Disney-film ‘Aladdin’ en de thriller ‘Gemini Man’. Begin volgend jaar komt het derde deel in de ‘Bad Boys’-reeks uit, geregisseerd door het Belgische duo Adil el Arbi en Bilall Fallah.