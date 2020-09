‘Wittekerke’ maakt reusachtige tijdssprong: seizoen met Guy Van Sande volledig geschrapt SDE

04 september 2020

07u43 0 TV Trouwe fans van ‘Wittekerke' zullen volgende week naar alle waarschijnlijkheid de wenkbrauwen fronsen, want er staat hen een grote tijdssprong te wachten. En dat heeft allemaal te maken met Guy Van Sande (57), die Ludwig speelt in de reeks.

Al een paar jaar zendt VTM ‘s middags ‘Wittekerke’ opnieuw uit. Chronologisch, zoals je zou verwachten. Maar volgende week gebeurt er iets opvallends: waar op maandag nog aflevering 503 wordt uitgezonden, krijgen kijkers de dag erna aflevering 686 te zien. Dat is een sprong van maar liefst 183 afleveringen die gewoon niet getoond worden.

De reden daarvoor is eenvoudig. In die afleveringen maakt moordenaar Ludwig De Wolf z'n opwachting, die vertolkt wordt door Guy Van Sande. Hoewel hij in slechts 58 afleveringen effectief te zien is, werd er besloten om de grove borstel boven te halen. “We slaan het hele seizoen over, zo moeten we niet middenin een seizoen stoppen”, klonk het een paar maanden geleden al bij VTM.

Het nieuws komt er nadat de zender ook al communiceerde alle programma’s waarin Van Sande een rol speelde, niet meer uit te zenden. Het gaat dan in de eerste plaats over de Antwerpse politiereeks ‘Zone Stad’, waarin hij de hoofdrol speelt, maar ook over een heel aantal aparte afleveringen van reeksen als ‘Aspe’ en ‘Danni Lowinski’, waarin hij gastrollen vertolkte. Ook de VRT besliste om afleveringen met Van Sande niet meer uit te zenden. Dit weekend werd zo aflevering 152 van ‘F.C. De Kampioenen’ overgeslagen. In die aflevering uit 2001 speelde Van Sande een yoga-instructeur. Van Sande werd in 2019 schuldig bevonden aan het bezit, de verspreiding en de productie van kinderporno.

