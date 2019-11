‘Wissel van de macht’ toont de erfenis van Steve Stevaert MC

18 november 2019

00u00 0 TV Dankzij de uitstekende Canvas-reeks 'Wissel van de macht' krijgen we een blik in de coulissen van de Belgische politiek. In het tweede seizoen, dat vanavond begint, reconstrueert Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch een aantal ingrijpende politieke evoluties van de afgelopen twintig jaar.

Aan de hand van onthullende gesprekken gaat hij na waarom de drie traditionele partijen - CD&V, sp.a en Open Vld - zware klappen kregen en N-VA marktleider werd. De vijfdelige reeks opent met 'De erfenis van Stevaert' en gaat over de opvolging van de charismatische Steve Stevaert, in het begin van de jaren 2000 nog god in Vlaanderen. Intussen zijn de 'Teletubbies' van de sp.a - Stevaert, Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke en Patrick Janssens - en het kartel met Spirit verleden tijd en vecht de partij voor zijn voortbestaan. Met getuigenissen van onder anderen Louis Tobback, Freya Van den Bossche, Caroline Gennez, Karel De Gucht, Kris Peeters en Bart De Wever. De volledige reeks is vanaf vanavond al online te zien via VRT NU.

'Wissel van de macht’, 21.20 uur op Canvas