'Wissel van de macht' reconstrueert neergang van CD&V MC

02 december 2019

00u00 0 TV Vanavond reconstrueert Marc Van de Looverbosch in de tweede reeks van 'Wissel van de macht' de bestuurswissels bij CD&V. De christendemocraten waren jarenlang de grootste partij van het land, incontournable en hofleverancier van premiers.

In 1999 is Jean-Luc Dehaene al vele jaren de ervaren gids die het land bestuurt, tot de dioxinecrisis uitbreekt. Hét kantelpunt in de geschiedenis van de partij en meteen het einde van de CVP-staat zoals we die tot dan kennen. Stefaan De Clerck treedt meer op de voorgrond en herdoopt de partij tot CD&V, maar moet al snel plaats ruimen voor Yves Leterme, die zich in 2007 ontpopt tot het stemmenkanon met 800.000 voorkeurstemmen. Het moment waarop Leterme doorschuift richting federaal niveau en Kris Peeters hem vervangt als Vlaams minister-president. Maar federaal belandt Leterme in oeverloze discussies vooraleer hij premier kan worden en uiteindelijk moet de regering-Leterme zelfs ontslag nemen omwille van de Fortis-affaire. Herman Van Rompuy wordt de nieuwe premier en halfweg 2009 is CD&V opnieuw de grootste partij van Vlaanderen, met Kris Peeters als speerpunt.

Fiasco in 2010

Wanneer Herman Van Rompuy voorzitter wordt van de Europese Raad, kan Yves Leterme - intussen witgewassen in de Fortis-affaire - terugkeren als premier. Maar de verkiezingen in 2010 draaien uit op een nieuw fiasco: Wouter Beke neemt het roer over van Marianne Thyssen als voorzitter. Uiteindelijk waant CD&V zich in 2014 opnieuw sterk genoeg om met Kris Peeters een gooi te doen naar het Vlaams minister-presidentschap.

'Wissel van de macht’ om 21.20 uur op Canvas.