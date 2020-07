“Will lééft zijn nummers”: VTM viert 80 jaar Will Tura met Koen Wauters, Urbanus en Ben Crabbé Redactie

31 juli 2020

Will Tura blaast zondag 80 kaarsjes uit en dat moet natuurlijk gevierd worden. VTM doet dat zondagavond met de grote verjaardagsshow ‘80 jaar Will Tura’. Wie anders dan Luk Alloo, die Will al jaren privé kent, kan hem beter in de bloemetjes zetten. Samen met Paul Jambers, Koen Wauters, Luc Appermont, Ingeborg, Ben Crabbé, Urbanus en Patrick Lefevere praat Luk vrijuit in een leeg Sportpaleis over hun band met de muzikale legende. Will Tura neemt ook zelf de microfoon in de hand en brengt live enkele van zijn klassiekers.

De special is op Wills verjaardag, zondag 2 augustus, om 20.30 te zien bij VTM.