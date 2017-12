"Wij starten waar 'The Sky Is The Limit' is gestopt" 'DE GELUKZOEKERS': EERSTE VLAAMSE ONLINE REALITYREEKS EXCLUSIEF OP HLN.BE Stijn van Hove

05u19 4 rv De cast van 'De Gelukzoekers' TV Niet te volgen via de klassieke zenders, maar wel via ons eigen HLN.be. Daar gaat straks 'De Gelukzoekers' in première. Een gloednieuwe reeks met onder anderen figuren uit 'The Sky Is The Limit', naar een idee van Peter Van den Berge. "Wij starten waar 'The Sky Is The Limit' is gestopt. Bij ons gaat het over de mensen en hun zoektocht naar geluk. De blingbling is slechts garnituur."

Een primeur uit eigen huis. Vanaf vandaag kan u op HLN.be terecht voor de allereerste online realityreeks in Vlaanderen. In 'De Gelukzoekers' volgt zakenman en kasteelheer Peter Van den Berge - u kent hem ongetwijfeld nog uit 'The Sky Is The Limit' - bekende en minder bekende gezichten in hun zoektocht naar geluk. Aan de hand van hun verhalen geeft gezondheidseconoom Lieven Annemans, onze geluksprofessor, waardevolle tips. "Het idee kwam er na mijn deelname aan 'The Sky Is The Limit'", aldus Van den Berge. "Al draait het bij ons veel minder om geld of uiterlijk vertoon. Want naast pakweg Harry en de familie Azimi, die iedereen kent uit de VIER-reeks, zit ook de ex-hoofdredactrice van 'Dag Allemaal' Ilse Beyers in onze serie. Een sterke vrouw die durft te dromen. Dat zorgt voor een heel aangename variatie. Salar Azimi mag natuurlijk zijn nieuwe Rolls-Royce eens onderspuiten met champagne. Maar bij ons staat de mens boven de rijkdom."

Al veel bijgeleerd

De zakenman trok voor de opnames naar onder meer naar Afrika en Curaçao. Een hele ervaring voor de onervaren regisseur. "Ik heb al veel bijgeleerd", klinkt het lachend. "Laat ons zeggen dat mijn kunstzinnige idee soms op een vrij zware uitvoering is uitgedraaid. Maar ik blijf het fantastisch vinden. Momenteel zijn er bijna 5 van de 21 afleveringen klaar en daar ben ik tevreden over. Temeer omdat ik er - denk ik - in geslaagd ben om elke aflevering een eigen sfeer mee te geven. Nu eens rustig en romantisch, dan weer snel en chaotisch. Al blijft het wel ultraspannend. Ik weet nu al dat ik hier en daar kritiek mag verwachten. Ik hoor het sommige mensen al zeggen: 'Wat denkt hij wel, dat amateurke? Dat boerke dat peinst dat hij alles kan? Gaat hij nu al tv maken ook?' Awel ja. (lacht) Ik steek hier heel veel tijd in. 30 tot 35 procent van mijn 16-uren-dag gaat naar monteren en regisseren. Dat slorpt dus veel tijd op. Maar gelukkig werk ik lange dagen, dus lijdt mijn business er niet onder. Toch ben ik heel blij dat alles nu eindelijk online gaat. De stress die ermee gepaard gaat, is niet te onderschatten. Ik heb er zelfs van wakker gelegen, en ik slaap al zo weinig."

Favorietjes

Ondanks die grote druk heeft de selfmade tv-maker wel al een eerste succesje beet in de vorm van een nagelnieuw personage. "Ik ben fan van de filosoferende, authentieke Harry, maar ben ook écht blij dat Jan Trappeniers in 'De Gelukzoekers' te zien is. Die man is nu nog een onbekende en is directeur van Trappeniers Foodservice, de groothandel voor frituristen. Ik weet dat Peter Boeckx, de maker van de 'The Sky Is The Limit', hem twee jaar heeft proberen te strikken, maar nu is het mij gelukt. Hij is nu al mijn lievelingspersonage. Ik weet dat je als regisseur geen favorietjes mag hebben, maar Trappeniers is écht een uitzonderlijk figuur. Dat zal iedereen zelf kunnen ontdekken."

Op HLN.be is vanaf vandaag elke dinsdag om 18 uur een nieuwe aflevering van 'De Gelukzoekers' te zien.