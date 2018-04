"Wie is Tijs?": deze vrijgezellen uit 'Temptation Island' kent niemand DBJ

16 april 2018

14u53 0 TV Het is nu twaalf weken geleden dat de vrijgezellen werden aangekondigd in 'Temptation Island'. Allemaal zouden ze de relaties van de deelnemers aan flarden sturen, maar nu aflevering dertien voor de deur staat verdwenen er heel wat vrijgezellen onder de radar.

"Wie is Tijs?", "Waar is Zwanetta?", "Wie is Matthew?". Hoe langer 'Temptation Island' duurt, hoe meer vrijgezellen er naar de achtergrond verhuizen. Sommigen van de heren kwamen zelfs nooit aan bod. Ken jij ze nog?

Tireily

We kunnen ons niet herinneren dat deze naam viel op 'Temptation Island'. "Een vrouw verleidt hij door zo opvallend mogelijk naar haar te kijken, totdat ze er een beetje ongemakkelijk van wordt", stond er in de perstekst. Zo ongemakkelijk dat ze wegblijven blijkbaar.

Tomas

Tomas ging een keer op date met Vanessa. "Hij is een rustige jongen, die goed kan luisteren", zei de vriendin van Jeremy toen. Heel erg rustig inderdaad, zijn stem hoorden we voorlopig nog niet.

Matthew

Administratief medewerker Matthew sprak misschien drie zinnen uit die definitieve montage haalden. Daarvan was er eentje: "Ik ben BG, bloedjegeil." Probs voor die, Matthew.

Tijs

Limburger Tijs liet vooraf weten dat hij in de afgelopen drie jaar met 120 vrouwen het bed heeft gedeeld. Daar kwam er in Thailand toch geen bij. Al moesten wij vooraf wel grinniken bij zijn motto. "A shoulder to cry on, becomes a dick to ride on", liet hij toen optekenen. Good luck, Tijs.

Kevin

Kevin kwam later bij de groep en heeft welgeteld één verdienste die hem televisietijd opleverde: zijn naam. "Oh heet jij ook Kevin?" vroeg Megan toen hij zich voorstelde. "Die naam hoor ik niet graag in het resort", zei Megan toen. "Kunnen we jou niet anders noemen?" "Mensen noemen me Avio", zei Kevin. En zo geschiedde. Niet.

Laiolano

Ook de Braziliaanse Kempenaar Laiolano kwam later bij de groep. "Lai... Lia... Le.. Het was iets als Lion, maar dan anders", herinnerden Megan en co. zich toen. Hij danste even met Daniëlle, deed kleurplaat Fabrizio steigeren, maar verdween toen van het toneel.