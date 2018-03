"Welkom in mijn goedgevulde zaal": Philippe Geubels lacht met obesitas in laatste 'Taboe' TDS

11 maart 2018

21u35

Bron: VRT 572 TV Philippe Geubels trekt voor ‘Taboe’ telkens voor een week op pad met vier mensen met wie je doorgaans niet lacht. In de laatste aflevering van vanavond staan mensen met obesitas centraal. Volgende zondag 18 maart volgt er evenwel nog een compilatie-aflevering met ook ongeziene beelden uit de vorige afleveringen.

Er zijn niet veel taboes die op zo weinig sympathie kunnen rekenen als dat rond zwaarlijvigheid. Zwaarlijvige mensen krijgen bijna altijd het verwijt dat het allemaal wel aan zichzelf zal liggen: “elk pondje gaat door het mondje”. Mensen met obesitas worden vaak gepest als ze jong zijn en blijven zich als volwassene vaak erg schamen voor hun uiterlijk omdat het niet overeenkomt met het heersend schoonheidsideaal.

Pieter (32) werkt in de haven als bootman. Hij is een tikkeltje brutaal en mondig genoeg om eventuele opmerkingen over zijn gewicht van zich af te slaan. Hij heeft geen probleem met zijn verschijning, maar hij ziet wel in dat zijn gezondheid eronder lijdt.

Lara (42) werd zwaarlijvig nadat er door haar bevalling hormonaal iets mis ging. Hoe weinig ze ook eet, ze valt maar niet af. Ze probeerde talloze diëten, maar die hielpen niet. Lara heeft het niet altijd gemakkelijk met aanvaarden dat ze er niet meer uitziet zoals vroeger.

Evelyn (27) heeft een erg positieve ingesteldheid maar heeft het moeilijk met haar zelfvertrouwen. Ze blijft werken aan haar gewicht en probeert momenteel opnieuw om enkele kilo’s te verliezen.

Sandra (45) is zo lang ze zich kan herinneren al zwaarlijvig. Het ene moment kan ze al beter met haar gewicht omgaan dan het andere. Zelf wil Sandra de wereld duidelijk maken dat schoonheid niet gaat over dik of dun.