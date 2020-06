‘Wat Nu Weer!?’-actrice kampte met zware gezondheidsproblemen: “Ik heb op het randje van de dood gestaan” SDE

28 juni 2020

08u41

Bron: NB 0 TV Na 25 jaar haalt CAZ2 de jongerensoap ‘Wat Nu Weer!?’ opnieuw van onder het stof. Voor Miranda Buytaert (43) was het het begin van een veelbelovende carrière, maar door ernstige gezondheidsproblemen kon ze de verwachtingen niet inlossen. Dat vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Het was fysiek niet meer mogelijk om te acteren.”

Als 18-jarige in de jongerensoap ‘Wat Nu Weer!?’ terechtkomen, het was een droom die uitkwam voor Miranda Buytaert. Maar een vervolg kon ze daar niet aan breien, omdat ze ernstige gezondheidsproblemen kreeg. Aanvankelijk was het verdict CVS (chronisch vermoeidsheidssyndroom), maar het bleek ernstiger. Miranda leed aan motility disorder. “Een soort ondervoedingsziekte die erfelijk is”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Concreet weigeren de maag en darmen alle dienst. Ik kreeg geen vast voedsel meer naar binnen. Ik moest overleven op astronautenvoeding (vloeibaar voedsel dat via een permanent katheder in het lichaam komt, red.). Zonder die voeding had ik het niet gehaald.” Letterlijk. “Ik heb op het randje van de dood gestaan”, vertelt Miranda, die op een bepaald moment zelfs preterminaal was. Artsen gaven haar nog een week.

Tegenwoordig gaat het iets beter met Miranda. “De laatste drie jaar boekte ik zo veel vooruitgang dat ik niet meer in een rolstoel moet zitten, wat confronterend is als je nog jong bent”, vertelt ze. “Maar ach… de ziekte kreeg me niet klein en ik ben er mentaal sterker uitgekomen. Ik kan weer op restaurant gaan en er zijn terug wat vooruitzichten in het leven. Ik mag mijn beide handen kussen dat ik al die tijd kon rekenen op mijn man Tommy, die me is blijven steunen. Hij was mijn houvast.” Al doet één ding pijn: “Het is wel frustrerend dat ik niet kan werken. Ik ben nog maar 43 jaar en was nooit vies om de handen uit de mouwen te steken.”

‘Wat Nu Weer!?’, maandag tot vrijdag om 17.55u op CAZ2.

