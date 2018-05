"Wat is dat toch met de jeugd": eerste 'Matchmakers' brengt geen koppels voort SD

28 mei 2018

21u35 0 TV Het eerste seizoen van 'Matchmakers' op VIER heeft geen koppels voortgebracht. De grote vonk bleef uit, tot ergernis van koppelaar Jani Kazaltzis. Maëlle en Jens, Dimi en Evi en Koen en Kathleen blijven wel daten.

In de laatste aflevering van 'Matchmakers' verraste Jani Kazaltzis alle singles die door hun vrienden gekoppeld werden met een bezoekje. Slechts één prangende vraag brandde op zijn lippen: is het tot een relatie gekomen of niet? Helaas was het antwoord op die vraag 6 keer 'nee'. Voor singles Zita, Jesse en Elia is de deur resoluut dicht. Maëlle, Dimi en Koen houden ze nog op een kier.

Vroedvrouw Maëlle viel tijdens een cocktailworkshop voor de charmes van haar date Jens. De twee reisden naar Marrakesh en hadden het enorm naar hun zin, tot Maëlle op de laatste avond een val maakte met een quad. Ze hield er een enorme schaafwonde aan over. "Maar Jens heeft goed voor me gezorgd en was heel geduldig", vertelt ze. "We zijn nog aan het daten." Ook ijsboer Dimi ging zonder hij het wist 3 keer op date. Hij koos voor Evi en samen gingen ze naar Málaga. Ook hij doet het rustig aan, tot ergernis van Jani: "Wat is dat toch met de jeugd. Bij ons was het aanvallen", foetert hij. Koen kuste al op de eerste date met Kathleen maar koos tegen alle verwachtingen in toch voor Lies. Samen zouden ze naar Praag reizen, tot een dringende verplichting daar een stokje voor stak. En zo kon Kathleen toch nog mee. "We hebben het heel leuk gehad en gaan zeker nog daten", aldus Koen. En zo kwam 'Matchmaker' Jani van een kale reis terug. Toch een vak apart, dat koppelen.