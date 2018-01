"Wat een teleurstelling": 'Familie'-kijkers willen de 'oude' Cédric terug MV/TDS

15u31

Bron: TV Familie 2 VTM TV Cédric ziet er sinds een goeie maand ánders uit in 'Familie'. Logisch, hij wordt nu gespeeld door Yanni Bourguignon (19). Een opvallende verandering, die de kijkers van de soap niet onberoerd laten. Volgens TV Familie willen heel wat fans hun oude vertrouwde 'Cédric' terug.

Zijn voorganger Bas Van Weert (18) startte een acteeropleiding aan het Conservatorium in Antwerpen en wil daar al zijn aandacht aan schenken. Yanni is de vierde acteur die de rol van Cédric voor z’n rekening neemt. Dat zijn ‘verschijning’ wellicht niet bij alle ‘Familie’-kijkers in goeie aarde zou vallen, had Yanni zelf voorspeld: "Sandrine André heeft mij daarvoor gewaarschuwd. Zij maakte hetzelfde mee toen ze Anne Somers opvolgde als de ‘nieuwe’ Veronique. De kijkers houden niet zo van verandering, ook voor hen is het wennen.’"

Weinig origineel

Helaas lijkt Yanni gelijk te krijgen, want de reacties op de sociale media tonen aan dat heel wat ‘Familie’-fans deze metamorfose (nog) niet kunnen smaken. "Die bril past niet bij deze Cédric", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Die staat beter bij iemand die een nerd moet spelen. En dat kapsel roept totaal iemand anders op: dat van de oude Cédric was casual chic, dit is zo weinig origineel." En ook: "Pfff, geeft mij de vorige Cédric maar, vtm had beter haar best kunnen doen om een vervanger te vinden die er toch een béétje op lijkt." Of: "O nee, onze mooie Cédric is weg. Deze vind ik saai!" En daar blijft het niet bij: sommige kijkers dreigen zelfs af te haken. Zo lezen we: "Wat een teleurstelling! Ik kijk niet meer naar ‘Familie!" En: "Met die nieuwe Cédric hebben ze het verpest!"

Begrip voor de kijkers

Gelukkig wil een deel van de kijkers Yanni Bourguignon wél een kans geven. "Ik gun het die jongen, het is allemaal nieuw voor hem. Veel succes Yanni!", lezen we onder meer. En dat moet deugd doen, want ook al had nieuwkomer Yanni het wel verwacht, al die commentaar kan niet prettig zijn voor hem... 

"Een rol overnemen is altijd moeilijker dan een nieuw personage vorm geven", zegt de jonge acteur zelf aan TV Familie. "De kijkers zijn gewend aan het gezicht dat ze al jaren op hun tv-scherm zien. Ik heb alle begrip als mensen nog worstelen met deze overgang. Maar ik hoop dat ze me allemaal rap zullen verwelkomen in de mooiste familie van het land!"