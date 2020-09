“Wat een stem!”: dit waren wereldwijd de beste optredens in ‘The Masked Singer’ MVO

24 september 2020

15u30 6 TV Voor ‘ Voor ‘ The Masked Singer ’ te bekijken was in ons land, gingen vele andere landen ons voor. Het programma werd in een mum van tijd razend populair, en dat leverde een pak indrukwekkende performances op. Dit zijn de meest opvallende en spraakmakende optredens die tot nu toe werden uitgezonden.

1. De Bij zingt ‘Wrecking Ball’

Zou het Miley Cyrus zélf zijn die in het pak zit? Even dachten de Amerikaanse kijkers van wel, omdat de Bij zo’n mooie versie van het nummer ‘Wrecking Ball’ bracht. Maar dat zou natuurlijk iets té voor de hand liggend zijn. In de finale werd het Bijtje pas ontmaskerd. Het bleek de Amerikaanse soulzangeres Gladys Knight te zijn. Met haar indrukwekkende stem schopte ze het tot de derde plaats in de competitie.

2. Rottweiler zingt ‘Maneater’

Hier hebben de Amerikanen wekenlang wakker van gelegen: wie oh wie is toch die Rottweiler? Aflevering na afleveringen kwam hij niet alleen met nummers die zijn prachtige stem in de verf zetten, zoals ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi, maar ook met de leukste shows en danspasjes. Zou het dan toch iemand uit een boyband zijn? Nee, in realiteit was het zanger Chris Daughtry die zich achter het masker verschuilde.

3. Konijn toont zijn danspasjes op ‘Poison’

Niet alleen de mooie zangstemmen springen eruit in ‘The Masked Singer’. Soms is het ook het danstalent van de deelnemers dat opvalt. Dat was het geval bij Konijn: het ging duidelijk om een echt podiumbeest, want de man achter het masker kon zowel goed zingen als dansen, iets waar de meeste artiesten niet aan gewend zijn. Tijdens zijn versie van ‘Poison’ (van Bell Biv Davoe) werd dat de juryleden enorm duidelijk: “Dit is een professional!” Het mysterie werd onthuld, toen NSYNC-lid Joey Fatone tevoorschijn kwam vanonder die lange oren. Voor boybands is het namelijk dagelijkse kost om al zingend en dansend op het podium te staan.

4. Schildpad zingt ‘Before You Go’

De schildpad zag er zo ruig uit dat men lang dacht dat Gerard Way, de frontman van rockband My Chemical Romance, achter het masker zat. Maar met een prachtige versie van Lewis Capaldi’s ‘Before You Go’ beweest de Schildpad dat hij ook een zachtere kant had. Uiteindelijk ontdekten de kijkers dat zanger Jessie McCartney achter het schild zat. In de vroege jaren 2000 werd hij wereldberoemd dankzij zijn hit ‘Beautiful Soul’, en hij wilde bewijzen dat hij nog steeds even goed kan zingen als toen.

5. De Bidsprinkhaan zingt ‘Bang Bang’

Ook bij onze Noorderburen scoort het programma goed. Eén van de meest opvallende deelnemers in Nederland was de mysterieuze Bidsprinkhaan. In de finale pakte zij uit met een wel zeer krachtige versie van ‘Bang Bang’, een nummer van Nicki Minaj, Ariana Grande en Jessie J. Presentatrice Nienke Plas bewees met gemak dat ze élke stem uit het nummer aankon, ook het rapgedeelte.

6. De Engel zingt ‘Sweet Dreams’

In Duitsland weten ze een goed Marilyn Manson-nummer te appreciëren. Grappig was dat het net een Engel was die het liedje kwam afleveren. De juryleden waren onder de indruk: dit moest toch wel een professionele zanger zijn? Het ging echter over Bülent Ceylan, een komiek. “Wauw, dat hadden we nooit verwacht!”

7. De Eenhoorn zingt ‘Tomorrow’

‘The Masked Singer’ werd bedacht in Zuid-Korea, waar het programma meteen een succes werd. Ook al zagen de kostuums er aanvankelijk niet zo spectaculair uit als vandaag. De Amerikaanse acteur Ryan Reynolds, die in 2018 promo wilde maken voor zijn film ‘Deadpool’, besloot om mee te doen voor de lol. Verkleed als Eenhoorn zong hij stevige rocknummers, maar ook ‘Tomorrow’ uit de musical Annie. Een performance die via sociale media ook in de VS niet onopgemerkt voorbijging. “Oké, dit is grappig”, schrijft iemand onder de YouTube-video. “Maar valt het nog meer mensen op dat Ryan eigenlijk héél goed kan zingen?”

LEES OOK

Ook in het buitenland is ‘The Masked Singer’ waanzinnig populair: dit waren de meest opvallende gezichten onder de maskers

Bekende politicus valt als eerste af in ‘The Masked Singer’: dit waren alle optredens - én hints - van aflevering 1