‘Wat Als?’ krijgt eenmalige kerstspecial MVO

18 oktober 2019

09u32 2 TV Het comedy-programma ‘Wat Als?’ is aan nieuwe opnames bezig, bevestigt VTM. Het zou niet gaan om een volledige nieuwe reeks, maar wel om een eenmalige kerstspecial.

‘Wat Als?’ was populair in Vlaanderen dankzij de korte sketches die steeds het ludieke antwoord gaven op een redelijk ondenkbare vraag die begon met ‘wat als...?’. In 2014 van de show zelfs een Emmy Award voor ‘beste komedie’.

Het is nog niet bekend welke acteurs dit keer zullen meewerken aan de special. In vorige seizoenen zagen we al enkele bekende gezichten, zoals Matteo Simoni en Charlotte Timmers.