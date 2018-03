"Wanneer is goed, goed genoeg?": twijfels en nervositeit nemen de bovenhand in 'Blind Getrouwd' SD

19 maart 2018

06u00

Bron: VTM 0 TV Dat de spanning stijgt bij de koppels en nervositeit de kop opsteekt, blijkt in de achtste aflevering van 'Blind Getrouwd' van vanavond. Nu ze al meer dan een week samenwonen, denken sommige deelnemers steeds vaker aan het moment wanneer ze moeten beslissen of ze getrouwd blijven of niet.

Lieve en Aljosja

Lieve is er nog niet uit, zij mist nog wat chemie. “Maar wanneer is goed, goed genoeg? Dat is in elke relatie zowat de vraag. Wanneer is het goed genoeg of wanneer denk je “neen, ik moet nog iets beters zoeken”? En wordt het effectief nog beter als je blijft zoeken?”, vraagt Aljosja zich luidop af. Hij moet voor enkele dagen naar het buitenland voor een trouwfeest, dus het is spannend afwachten of ze mekaar zullen missen.

Marjolein en Mike

Ook Marjolein en Mike zullen mekaar een kleine week niet zien. Eerst vertrekt Marjolein op weekend voor haar werk en net voor ze thuiskomt, moet Mike eveneens naar Zweden. Even apart zijn zal hen misschien deugd doen. Of net niet?

Wendy en Damiano

Wendy beseft dat ze de eerste week van het samenwonen te veel gepiekerd heeft en niet hard genoeg heeft genoten. Hoog tijd om het over een andere boeg te gooien, vindt ze. Wanneer Damiano een verrassing heeft voor haar, kan het al helemaal niet meer stuk.

Esther en Tim

Esther en Tim krijgen hun trouwfoto’s te zien. “Je ziet dat er toen al een klik was”, zegt het koppel. Maar hoe ver staan ze nu?

Frie en Toon

En Frie en Toon worden geconfronteerd met hun drukke agenda’s. “Dat is ons zwakke punt. En we beseffen dat we daaraan moeten werken, om meer tijd te kunnen maken voor elkaar”. Welke impact heeft hun werk op hun relatie?

'Blind Getrouwd' vanavond om 20u35 bij VTM