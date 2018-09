"Walgelijk als je zo wil winnen": kijkers niet te spreken over Nederlandse finale 'Slimste Mens' TDS

02 september 2018

10u56

Bron: Twitter 0 TV Tv-kijkend Nederland is not amused. Hoewel 'De Slimste Mens' bij ons nog moet beginnen, liep de populaire quiz daar net op zijn einde. Journalist en radiopresentator Roelof de Vries kwam er als winnaar uit de bus. Maar daar zijn sommige kijkers het niet mee eens.

De finale werd gespeeld door milieuactiviste Anne Fleur Dekker, schrijver Philip Huff, en dus ook journalist Roelof de Vries. Die gebruikte in de allerlaatste fase van de quiz een tactiek die ook bij ons geregeld wordt toegepast: de Vries liet zijn aantal seconden zakken, totdat hij er minder over had dan zijn tegenspeler. Zo kwam hij als eerste aan beurt bij de laatste vraag, wist hij de concurrentie naar huis te sturen, en zo de titel van 'Slimste Mens van Nederland' binnen te rijven.

Sommige kijkers zijn echter niet te spreken over die uitslag. Zij spreken van een “laffe overwinning”. "Walgelijk als je zó wil winnen”, klinkt het op Twitter. Of: "Roelof is zo’n uitermate onsportieve winnaar”. Ook de woorden “onbevredigend” en “kinderachtig” komen geregeld aan bod op de sociale media. Sommige kijkers vragen nu zelfs om de spelregels aan te passen, zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Walgelijk als je zó wil winnen!! #slimstemens

Ik vind Philip de slimste!!! 🌹☮💎crazydiamond💎☮🌹(@ Alleenlinks) link

Laffe overwinnig.

Volgend seizoen instellen dat je na max. 20 seconden geen goed antwoord gegeven te hebben de beurt kwijt bent.#slimstemens#deslimstemens T 🇳🇱(@ AzzKickah) link

Onbevredigend end “Slimste mens” in alle opzichten 🙄 Urlar(@ Urlar) link

kunnen ze bij de slimste mens aaaaalsjeblieft stoppen met dat kinderachtige gedoe toestaan Eline(@ pastelpinkeline) link