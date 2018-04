"Waarom wilde je weg van de camera's?": dit zag je niet op tv in 'Temptation Island' SD

27 april 2018

17u52 0 TV Niet alle koppels waren even spraakzaam tijdens hun reünie op het laatste kampvuur. Maar daar kwam achteraf in het busje verandering in. Deze beelden van 'Temptation Island' zag je niet op tv.

Na de ring in het vuur is de spanning te snijden op weg naar het hotel

Deborah en Tim hebben elkaar niet veel meer te vertellen... of toch?

Megan vraagt Kevin uit over haar beelden: "Was dat een vuil geluid?"

Tijdens het kampvuur was de sfeer redelijk gespannen tussen Kevin en Megan, maar eenmaal in het busje lijken de twee al snel te ontdooien. Megan heeft de pittige beelden van haar en Joshua nooit gezien maar Kevin wél. En die laatste lijkt er totaal niet mee in te zitten om de scène in geuren en kleuren te omschrijven.

Van kakkerlakken tot valpartijen: deze bloopers zag je niet op tv

Tijdens het inblikken van de veertiende aflevering van 'Temptation Island' loopt er het een en ander mis.

Tims trui moet eraan geloven

De trui die Deborah van Tim kreeg, gaat niet mee terug naar België.