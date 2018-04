"Waarom glipt het geluk me steeds weer door de vingers?": Helmut Lotti openhartig over z'n donkerste periode Frederik Velghe

10 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Vanaf volgende week begint op VTM een nieuwe reeks ‘Liefde Voor Muziek’. Isabelle A (42), de revelatie van vorig jaar, voelt voor Dag Allemaal alle deelnemers aan de tand. Beginnen doet ze met Helmut Lotti (48), die voor ’t eerst vertelt waarom het grote publiek hem even moest missen: "Ik stond op de rand van een burn-out. En toen zei ik ‘stop’, tegen alles."

De komende weken zal Isabelle A, die dankzij ‘Liefde Voor Muziek’ een remonte beleeft als solozangeres, de nieuwe lichting deelnemers vragen stellen die al lang op het puntje van haar tong liggen. Dingen die ze erg graag wil weten, maar die je niet snel vraagt in een ­gemoedelijke babbel.

Voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’, dat al helemaal is ingeblikt, trok men naar het Spaanse Sitges. En Isabelle mocht mee. Ze zat dus op de eerste rij toen Helmut en co. het beste van zichzelf gaven.

Prijzen wegkapen

Helmut Lotti en Isabelle delen een stukje showbizzverleden. Ruim dertig jaar geleden timmerden ze allebei vol overtuiging aan hun muziekcarrière, op zoek naar dé grote doorbraak. ­Helmut toen nog fietsend van zangwedstrijd naar zangwedstrijd. Isabelle als prille tiener in dezelfde talentenjachten. Naar hem opkijkend. "Voor mij is dit dus wel een beetje vreemd, Helmut", geeft Isabelle toe. "Jou interviewen... Ik ken je al zó lang. Ik moet elf of twaalf jaar geweest zijn, en jij zeventien. Je kaapte meestal de eerste prijs weg. Herinner je je nog Dancing Riva in Deurle?" Helmut pikt meteen in: "Ja! Het nationaal kampioenschap soundmix vond daar plaats. Toen was er nog nét geen ‘Soundmixshow’ op televisie. Mooie tijden..."

En nu lijkt het alsof alles terugkomt, hé, ­Helmut?

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN