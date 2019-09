“Waarom er geen vrouwen een hoofdrol hebben? Die zijn veel te slim voor de Callboys” Mark Coenegracht

05 september 2019

00u00 0 TV De callboys zijn terug en dat zal Vlaanderen geweten hebben. Regisseur Jan Eelen belooft ons in het tweede - en laatste - seizoen een Devon met verstand, een strakkere Randy en meer, nu ja, diepgang. "Het is van zwaar naar raar gegaan."

Alsof ze nooit zijn weggeweest, schitteren Stef Aerts (31), Rik Verheye (32), Bart Hollanders (35) en Matteo Simoni (31) vanaf vanavond opnieuw in 'Callboys' op VIER. Wesley, Jeremy - de tweelingbroer van de overleden Jay - Randy en Devon zijn nog steeds losers die voor vrouwelijk genot moeten zorgen, maar eigenlijk gedoemd zijn om ten onder te gaan. En ook nu heeft bedenker-regisseur Jan Eelen aflevering na aflevering een resem verrassingen in petto.

Een 'gemakkelijke' vraag als opener. Waarin verschilt het tweede van het eerste seizoen?

Jan Eelen: "Oeh... Euh... In de eerste reeks konden we kennismaken met de vier personages. Nu kennen we die en ben ik hen gaan uitdiepen. Een andere optie was er niet. Ze hadden allemaal al erge dingen meegemaakt. De boys hadden zich diep in de schulden gewerkt, Devon was even naar de concurrentie overgelopen en als afsluiter kwam Jay Vleugels tragisch aan zijn einde. Ik moest dus wat anders bedenken. Via Anthony, de broer en boekhouder van Wesley Biets, heb ik een goeie uitweg gevonden. Daar waar de eerste reeks van lichtvoetig naar zwartgallig ging, wilde ik bij deze reeks zwaar beginnen en licht eindigen. Ik wilde dat het gelukt was, maar het is van zwaar naar raar gegaan."

Stef Aerts: "De Callboys komen terecht in een situatie die nog vreemder is dan ze zelf ooit hadden kunnen voorspellen. In het eerste seizoen had alle ellende nog wat met henzelf te maken, nu neemt de kosmos het als het ware over."

Jan, was het makkelijk of moeilijk om de draad weer op te pikken?

Eelen: "Redelijk moeilijk. 'Callboys' was voor mij eigenlijk een afgerond verhaal. Toen de vraag kwam voor een vervolg, was het antwoord redelijk snel positief. Waarna ik een paar maanden mezelf tegen het hoofd heb geslagen."

Hoe moeilijk was het voor jullie, callboys, om weer het strakke adonislijf te bereiken?

Bart Hollanders: "Dat was verschrikkelijk. Ook al omdat we in een tijdsspanne van anderhalf jaar hebben opgenomen. Met tussendoor andere projecten voor ons. In een fitness zitten is werken. Eens de naaktscènes achter de rug waren, heb ik me dan ook echt laten gaan. Zo van: 'Doe mij nog maar een blokje kaas, alsjeblieft.'"

Hoeveel kilo's moesten eraf?

Hollanders: "Jan had me gevraagd om echt een strakke Randy Paret te worden. Tien kilo eraf, dus. Om goed in mijn blootje te kunnen staan. Niet plezant. Lang heb ik dat niet volgehouden."

Eelen: "Matteo was de moeilijkste. Die was in de eerste reeks echt gespierd. Nu, euh, wat minder. Voor de nieuwe reeks heb ik hier en daar technisch moeten ingrijpen. Wegpainten, hé."

'Callboys 2' gaat dieper dan de eerste reeks. De boys zijn geen stripfiguren meer, maar nu en dan mensen van vlees en bloed. Met emoties. Zelfs Devon Macharis blijkt een paar gram verstand te hebben.

Aerts: "De Jakke (Eelen, red.) heeft me echt weten te verrassen. Zo blijkt dat Devon toch afziet van de dood van Jay en hij zo het stripfiguurniveau overstijgt. Ik vond dat ontroerend. Ook de verhaallijn met Anthony Biets is indrukwekkend."

Er zit niet één vrouwelijke hoofdrol in deze 'Callboys', maar de vrouwen die opdraven zijn wel zelfbewust en weten wat ze willen.

Eelen: "Ik had een vrouw aan het hoofd van het clubje kunnen plaatsen, maar dat had geen meerwaarde opgeleverd. Sowieso zijn alle vrouwen slimmer dan de callboys. Ze zijn zelfbewust en hebben geen probleem met wat ze doen."

Mogen we hopen op een derde reeks?

Eelen: "Neen. Daar is iedereen van overtuigd."

Matteo Simoni: "Ik zou wel graag nog eens een 'Callboys'-film maken. Ooit."

Eelen: "Nope!"

'Callboys'

VIER

20.35 uur