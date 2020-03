‘VTM Nieuws' haalt hoogste kijkcijfer sinds 2009 MC

18 maart 2020

11u58 0 TV Vlaanderen wil alles weten over de coronacrisis. In primetime zaten ruim 2,4 miljoen Vlamingen voor tv.

De rechtstreekse nieuwsuitzending via Eén trok 1.571.000 kijkers, de hoogste kijkscore van de avond en net beter dan het record van eergisteren. Ook VTM brak records. Het ‘VTM Nieuws’ van 19 uur haalde 966.000 kijkers. Dat is de hoogste score sinds 20 december 2009. Op dat ogenblik keken 1.559.000 Vlamingen naar ‘Het Journaal’. Net geen absoluut record. Via hln.be keken gisteren dan weer ruim 750.000 Vlamingen naar de bekendmaking van de zachte lockdown.

Ook Canvas trekt een pak extra kijkers. ‘Ter Zake’ haalde 418.000 kijkers, ‘De Afspraak’ zelfs 486.000, ruim het dubbel van een week eerder.

VIER blijft het slachtoffer van het coronavirus. ‘Huizenjagers’ haalde een zwakke score en ook het nieuwe reportagemagazine ‘#corona2020’ wist maar 113.000 kijkers te halen.