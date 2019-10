"Vroeger drukte ik truitjes van de Rode Duivels, nu interview ik hen": nieuwe golden boy Joris Brys vanavond in ‘Callboys’ DBJ

03 oktober 2019

00u00 0 TV De nieuwe golden boy van de Vlaamse media luistert naar de naam Joris Brys. Iedere zaterdagavond overloopt hij op VIER de voetbalspeeldag in 'Sports Late Night', door de week is hij elke voormiddag te horen op Studio Brussel. En tussendoor waagt hij zich soms eens aan een gastrol in een serie. Hoe hij van de Carrefour tot in 'Callboys' belandde.

Brys is vanavond te zien in 'Callboys' op VIER. Nadat de bevriende gigolo's opnieuw een kemel hebben geslagen, komt hij ter plaatse als reporter. "Ik denk niet dat er aan mij een groot acteur verloren is gegaan, hoor. Maar het is wel een leuke afwisseling", aldus Brys, die ook al in 'De dag' van Jonas Geirnaert optrad. Toen als nieuwslezer. "Jan Eelen en ik wonen in dezelfde buurt en hij kwam naar me toe tijdens een buurtfeest. Hij had me gezien in 'De dag' en zei dat hij nog een rolletje voor me had. 'Waarom niet?', dacht ik. Bovendien is Rik Verheye (Callboy Jeremy Vleugels, red.) ook een goeie vriend van me. Ik leerde hem kennen bij een reportage voor Telenet-zender Play Sports."

Erg bekend is Joris Brys nog niet bij het grote publiek, maar zijn carrière maakte de laatste jaren wel een flinke doorstart. Van de Kempische regionale zender RTV verkaste hij naar betaalzender Telenet. Sinds twee jaar presenteert hij wekelijks het voetbalnieuws in 'Sports Late Night' op VIER en sinds begin september is hij ook de vervanger van de overleden Christophe Lambrecht op Studio Brussel. "Dat nieuws kwam ook voor mij totaal onverwacht", zegt Brys. "Christophe was diegene die me mijn opleiding gaf op Studio Brussel, toen ik in februari met 'Vuurland' een eerste radioprogramma kreeg op zondag. Ik snap dat mensen zeggen dat het grote schoenen zijn om te vullen, maar daar probeer ik zo weinig mogelijk aan te denken. Ik probeer dat blok in te vullen op mijn manier, zonder hem te willen imiteren, maar wel met veel respect en bewondering voor hem."

Brys is nu een maand bezig als stem van het voormiddagblok. "De combinatie met het voetbal in het weekend is niet te onderschatten, maar ik heb er natuurlijk zelf voor gekozen", zegt hij. "De reacties van de luisteraars zijn ook warm en dat geeft je een boost. Ik herinner me een mailtje van een luisteraar die me op mijn eerste dag stuurde dat hij zenuwachtig was in mijn plaats en me verwelkomde in het blok. Die e-mail heb ik nog altijd."

Reisprogramma

Brys werd afgelopen jaar dertig, een getal dat bij hem al jaren door het hoofd spookt. "Er is zo veel dat ik wilde doen voor mijn dertigste", vertelt Brys. "Een zelfbedacht televisieprogramma, bijvoorbeeld. Ik heb een grote interesse voor muziek en voetbal, maar misschien is reizen wel mijn grootste passie. Ik ben alleen naar Colombia en Canada gereisd en op mijn reis naar Noorwegen heb ik een camera meegenomen om te testen wat ik kan op het vlak van video's. Ik ben fan van de aanpak van Martin Heylen in zijn programma's als 'Heylen en de herkomst' of 'Terug naar eigen land'. De manier hoe hij steeds oprecht geïnteresseerd is, is niet gespeeld. Vroeger was het mijn grote droom om 'Vlaanderen vakantieland' te presenteren, maar dat zou me nu toch wat te braaf zijn. (lacht) Op mijn computer thuis heb ik een map vol ideeën voor mogelijke programma's, maar concrete plannen zijn er niet. Op dit moment is zoiets praktisch ook heel moeilijk. Maar ik ben blij over hoe het nu loopt", aldus Brys. "Enkele jaren geleden was ik even gestopt met werken in de media en werkte ik in een Carrefour-supermarkt en bij sportwinkel United Brands. Bij die laatste bedrukte ik onder meer truitjes van de Rode Duivels met de namen van de spelers. Enkele jaren later heb ik ze op een paar na allemaal geïnterviewd. (lachje)"

'Callboys', om 20.35 uur op VIER