“Voor ons lijkt het alsof je één meisje meer aandacht geeft dan de anderen”: de spanning stijgt in ‘Boer zkt vrouw’ SDE

05 oktober 2020

21u50

Bron: VTM 0 TV Nu het definitieve beslissingsmoment steeds dichterbij komt, stijgt ook de spanning in ‘ Nu het definitieve beslissingsmoment steeds dichterbij komt, stijgt ook de spanning in ‘ Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home ’. De boeren gaan er allemaal op een andere manier mee om.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Wanneer Hanne even alleen is met boer Frits, maakt ze van de gelegenheid gebruik om hem een klein cadeautje te geven, waardoor haar gevoelens duidelijk worden. Dat noopt de boer tot een kleine bekentenis. “Ik ben niet van het eerste moment verliefd op iemand, hé", waarschuwt hij. “Hoewel, ik heb het nu wel. Wil je nog wat langer blijven?", vraagt hij dan ook, waarop Hanne volmondig ‘ja' antwoordt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Veerle twijfelt over welke man het best bij haar past. “Elke man heeft z'n kwaliteiten, maar elke man heeft ook z'n eigen kwaliteiten", zucht ze. “En welke kwaliteiten zijn dan prioritair? Dat vind ik echt moeilijk.” Veerle roept daarom de raad in van haar vriendinnen. En die lijken een stiekeme voorkeur te hebben voor Thibaut.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Boer Bart heeft last met z'n kandidates. “Het zijn drie verschillende meisjes, met ook drie verschillende karakters." En dat zorgt voor spanningen. “Voor ons komt het over alsof je één meisje meer aandacht geeft dan anderen”, klinkt het. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van Bart: “Ik doe dat zeker niet bewust.”

Bekijk ‘Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home’ op VTM GO