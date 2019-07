'Vive le Vélo' voor het eerst over het miljoen, met dank aan Van Aert Redactie

00u00 0 TV Liefst 1.002.329 kijkers lokte 'Vive le Vélo' gemiddeld maandagavond, met een piek van 1.103.821. "Met dank aan Wout", twitterde gastheer Karl Vannieuwkerke. Van Aert reed in de Ronde van Frankrijk als eerste over de meet in Albi, en die schitterende ritzege stond dan ook centraal. Het is een absoluut record voor 'Vive le Vélo', dat voor het eerst in zijn

14-jarige geschiedenis boven het miljoen gaat. De vorige piek dateert van 2013, toen op 2 juli zo'n 975.000 mensen keken. Vorig jaar was het wat minder, met een topcijfer op 13 juli van 845.000 wielerfans. 'Vive le Vélo' loopt al sinds 2005. Karl Vannieuwkerke was er al vanaf aflevering één bij. Al was er toen van enig zigeunerleven door Frankrijk geen sprake, noch van de naam 'Vive le Vélo'. Samen met Lieven Van Gils en Tom Coninx kampeerde Vannieuwkerke in een tv-studio van de VRT voor 'Tour 2005'.