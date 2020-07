‘Vive le vélo’ trekt dit jaar niet door Frankrijk BDB

16 juli 2020

22u30

Bron: VRT 0 TV ‘Vive le vélo’, de populaire Eén-talkshow met Karl Vannieuwkerke rond de Tour de France, zal deze zomer voor het eerst in veertien jaar niet door Frankrijk maar door België trekken. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in de laatste aflevering van z’n zomerse praatprogramma ‘Vive la vie’.

Door de coronacrisis is de start van de Tour de France dit jaar uitgesteld naar 29 augustus. Op die dag begint ook het nieuwe seizoen van ‘Vive le vélo’. Het populaire praatprogramma met Karl Vannieuwkerke als gastheer wordt ook dit jaar een rondtrekkende wielertalkshow met drie gasten aan tafel. Alleen verhuist de tv-ploeg nu niet naar Frankrijk tijdens de Tour, maar worden verschillende locaties in België aangedaan. Dat is beslist in samenspraak tussen de redactie van het programma en Olivier Goris, netmanager van Eén.

“Een verstandige beslissing”, zegt Vannieuwkerke. “We voelen nu al dat elke dag nieuwe gasten overbrengen naar 21 verschillende locaties in Frankrijk een quasi onmogelijke opdracht zou zijn. En bovendien zou het onbegonnen werk en onverantwoord zijn om met hen in de loop van de dag in de buurt van het Tour-circus te komen. Dan moet je je terecht afvragen waarom je ze naar Frankrijk zou halen. Wielerliefhebbers hoeven zich trouwens geen zorgen te maken. ‘Vive le vélo’ blijft een talkshow over de Ronde van Frankrijk en door deze keer dichter bij huis te blijven zullen we ook gasten aan tafel krijgen voor wie het anders onmogelijk is om naar Frankrijk af te reizen.”

Ook sopraan Astrid Stockman, die indruk maakte tijdens ‘Vive la vie’, zal van de partij zijn. De talkshow is van 29 augustus tot en met 20 september te zien op Eén.

