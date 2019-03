‘Vive le vélo’ begint op 1 april (en dat is geen grap) KD

01 maart 2019

06u38

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Het zomerprogramma ‘Vive le vélo’ is dit jaar al vanaf de lente op het scherm. Presentator Karl Vannieuwkerke (48) presenteert al vier afleveringen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. De eerste aflevering verschijnt op 1 april op het kleine scherm, zes dagen voor het startschot van de wielerwedstrijd.

Het programma krijgt voor deze vier afleveringen dan ook een licht aangepaste titel, namelijk ‘Vive le vélo: leve de Ronde’. Op vier verschillende Vlaamse locaties zal Karl Vannieuwkerke telkens drie gasten ontvangen. In het programma zal het echter niet enkel over de Ronde van Vlaanderen gaan. Ook Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen komen aan bod. Dat vertelt de presentator aan Het Nieuwsblad.

Het is niet de eerste keer dat ‘Vive le vélo’ eventjes een andere titel krijgt. In 2017 zond de VRT al ‘Vive Tom’ uit ter ere van het afscheid van wielrenner Tom Boonen. Naast ‘Vive le vélo: leve de Ronde’ wordt er achter de schermen ook al gewerkt aan de reguliere versie van ‘Vive le vélo’, die in de zomer op het scherm verwacht wordt. De eerste voorbereidingen worden nu getroffen, maar de zoektocht naar locaties start pas in april.