“Versnippering streamingaanbod zal tv-kijken pokkeduur maken” jv

27 juni 2019

14u19

Bron: The Guardian 0 TV Megabedrijven als Disney en Apple kloppen aan de deur met hun eigen streamingdiensten. Het populaire Netflix krijgt enorme concurrentie, die volgens Stuart Heritage van The Guardian alleen maar zal toenemen. Samen met de kostprijs voor de klant.

Het leek dé nieuwe manier van tv-kijken: een streamingdienst die een zo groot mogelijk digitaal aanbod tot bij de klant brengt voor een heel schappelijke abonnementsprijs. Maar met Netflix alleen kom je er vandaag al lang niet meer, zeker in de VS niet. Je moet je daar al abonneren op kabel-tv, Netflix, Amazon en Now TV om zowat het hele tv-landschap te coveren. En dat is zelfs nog betaalbaar. Maar Stuart Heritage, tv-expert van The Guardian, ziet de toekomst somberder in.

In de VS is het meest bekeken tv-programma op Netflix de Amerikaanse versie van ‘The Office’ te zijn. “Hoewel het platform een absurde hoeveelheid originele programma’s doorpompt - 1.500 uur vorig jaar - blijkt dat iedereen gewoon een tien jaar oude sitcom wil zien”, stelt Heritage. ‘The Office’ is qua kijkcijfers zelfs goed voor zo’n 7 procent van het hele Netflix-aanbod.

“Niet moeilijk dat NBC het terug wil halen”, is de conclusie van Heritage. Netflix heeft de rechten maar tot 2021 en daarna zal ‘The Office (VS)’, volgens de journalist, heel waarschijnlijk enkel nog te zien zijn op de nieuwe streamingdienst van NBCUniversal. Niet onlogisch: iedereen wil zijn deel van de koek. Het gevolg is dat producenten hun programma’s meer en meer zullen afschermen en nog enkel op hun eigen platformen zullen streamen.

Zo komt Disney+ er in november aan, met in het aanbod uiteraard de eigen Disney-films, maar ook The Simpsons, ABC-programma’s, films van Marvel en van Pixar, van Lucasfilm en alles wat 20th Century Fox maakt. Apple staat ook te trappelen en lanceert dit najaar eveneens eigen producties met sterren als Sofia Coppola, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon en Steven Spielberg. Apple maakte 3,7 miljard euro vrij om de komende drie jaar aan eigen producties te werken. De klant zal die natuurlijk enkel op Apple TV+ kunnen bekijken, mits betaling.

NBCUniversal is al bezig met het terugtrekken van hun eigen shows uit Netflix om ze zelf te streamen. Volgens Heritage zal het niet lang duren of de comedy-reeks ‘Friends’ zal achter een nieuwe betaalmuur van WarnerMedia verdwijnen - samen met onder meer HBO-programma’s en de films van Lord of the Rings en van Harry Potter. Die nieuwe streamingdienst zou rond de 17 euro per maand kosten.

Dit fenomeen waait, zoals meestal, ook over naar Europa. In het Verenigd Koninkrijk zullen de BBC en ITV samen hun archief onderbrengen in BritBox. Verder laten wereldspelers als YouTube en Facebook zich eveneens niet ongemoeid. Wat ons land betreft: wij voelen de druppels van de regen in de VS traditioneel pas veel later, maar op termijn is het niet ondenkbaar dát het ook bij ons op termijn zal druppelen.

“En dat is klote”, is de plastische conclusie van Stuart Heritage. “Tv-kijken zal heel, heel duur worden. Kijkers zullen op een punt komen waar ze limiet van hun maandabonnementen hebben bereikt.” Volgens de reporter stevenen we af op een “elitairder en gefragmenteerder” aanbod. Hij verwoordt het zo: “Er is een groot verschil tussen niet alles kunnen bekijken omdat er te veel keuze is en niet alles kunnen bekijken omdat je niet genoeg geld hebt”.

Heritage ziet de oorzaak in de verklaring van het succes van Netflix. Dat kwam er volgens hem niet omdat mensen een bepaald programma wilden zien, maar omdat ze álles wilden zien. Toen Netflix opstartte, was het nog gangbaar om 20 euro te betalen voor één seizoen van één bepaalde reeks op dvd. Netflix bleef van in het begin bewust ver onder dat bedrag en schonk daarvoor een abonnement op een aanbod met niet alleen álle seizoenen van die bewuste serie, maar ook met een boel andere reeksen en nog veel meer.

Maar dat behoort volgens Heritage straks tot het verleden. We zullen fragmentarisch moeten betalen voor ons kijkgenot en de abonnementsprijzen zullen stijgen, meent hij. “Vergis je niet: wij zullen hier waarschijnlijk de dupe van zijn. De gouden tijd van televisie zal dan wel blijven duren, de gouden tijd van streaming is voorbij.”