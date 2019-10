“Verschillende standjes met wederzijdse toestemming”: NBC-anker doorbreekt stilzwijgen rond vermeende verkrachting Joeri Vlemings

10 oktober 2019

12u54

Bron: Variety, BBC, Fox 0 TV De bekende NBC-presentator Matt Lauer heeft het stilzwijgen rond zijn vermeende verkrachting van een collega tijdens de Olympische Winterspelen in het Russische Sotjsi in 2014 doorbroken. In een open brief geeft hij toe dat hij anale seks had met Brooke Nevils, maar beweert hij dat zij ermee instemde. Meer nog: het leidde tot een affaire de maanden duurde.

In 2017 ontsloeg NBC Matt Lauer - toen met een jaarsalaris van 18 miljoen euro een van de best betaalde journalisten op de Amerikaanse televisie - nadat hij beschuldigd werd van ongepast seksueel gedrag. De zender hield destijds de identiteit van de vrouw achter de klacht op haar vraag verborgen. Maar in het nieuwe en op voorhand al druk besproken boek ‘Catch and Kill’ - dat op 15 oktober verschijnt - onthult auteur Ronan Farrow dat het Brooke Nevils was die Matt Lauer anaal zou hebben verkracht tijdens de Winterspelen in 2014 in Sotjsi. Lauer zweeg tot nu toe over deze zaak “om zijn kinderen te sparen”, maar zegt dat hij nu niet anders kan dan zich verdedigen door het nieuwe boek, dat Variety kon inkijken.

In een open brief doet Lauer de bewering als zou zijn buitenechtelijke relatie met Nevils een seksueel misdrijf geweest zijn af als nonsens. Hij bekent wel zijn affaire met Nevils, én ook dat die begon in Sotsji, toen zijn collega naar zijn hotelkamer kwam. “We voerden verschillende seksuele handelingen uit. We hadden orale seks, we hadden vaginale seks en we hadden anale seks. Al die handelingen waren wederzijds en volledig zonder dwang.” Lauer beweert dat er “niks gewelddadigs aan die ontmoeting” was en dat Nevils “een compleet enthousiaste en gewillige partner” was. Volgens Lauer was ze alleen bezorgd dat iemand haar zou zien bij het verlaten van zijn kamer. “Ze omhelsde me aan de deur toen ze wegging.”

Het bleef daar ook niet bij, verdedigt Lauer zich nog. Het was het begin van zijn maandenlange verhouding met Nevils. Ze hadden onder meer seks in zijn appartement in New York en één keer ook op het werk. Altijd met haar toestemming, benadrukt Lauer. “Dat verwijt ik mezelf het meest”, zegt Nevils over de seksuele contacten na het incident in Sotsji in het boek. “Het was niets anders dan een transactie, geen relatie.” Naar eigen zeggen was Nevils doodsbang voor de invloed van Lauer op haar carrière.

Lauer geeft wel toe dat hij “op een ongelukkige manier” een einde maakte aan de affaire: “Ik liet gewoon niets meer van mij horen”. Nog volgens het voormalige co-anker van het programma ‘Today’ was het Nevils die de affaire daarna wou verderzetten. Hij zegt ook dat hij pas vernam dat Brooke Nevils een probleem had met hun relatie toen hij op 28 november 2017 bij een advocaat van NBC geroepen werd. Tijdens dat gesprek werd nooit gezegd dat de ontmoeting in Sotsji niet met wederzijdse toestemming had plaatsgevonden. “Anders had ik mij meteen verdedigd.” Zijn conclusie: “Ik heb nooit iemand geweld aangedaan en heb nooit iemand gedwongen tot seks. Punt.”

Brooke Nevils diende pas in 2017 klacht in omdat ze zich toen gesterkt voelde door de #metoo-beweging. Ze herinnert zich de scène in Lauers hotelkamer in Sotsji helemaal anders.

Na een avondje drinken in de hotelbar - Nevils had zes shots wodka op - kwam ze op zijn vraag terecht in de hotelkamer van Lauer. Zij beweert dat hij haar daar tegen de deur duwde en kuste. Hij smeet haar daarna op het bed en vroeg of ze anale seks wilde, aldus Nevils. Ze zegt dat ze bij herhaling weigerde, maar dat hij het uiteindelijk toch “gewoon deed”. Volgens Nevils gebruikte Lauer geen glijmiddel en had ze enorm veel pijn. Ze liet het gebeuren, maar “snikte stilletjes in haar kussen”. Op Lauers vraag of ze het leuk vond, zei ze ‘ja’. Maar Farrow schrijft dat ze nog dagenlang bloedingen had. Nevils vertrouwde Farrow toe: “Het was onder dwang in de zin dat ik te dronken was om toestemming te geven”, zegt ze. “Het was onder dwang omdat ik meerdere keren zei dat ik geen anale seks wilde hebben.”