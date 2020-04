‘Vandaag’ geeft exclusieve preview seizoensfinale ‘Thuis’ SDE

23 april 2020

23u17

Bron: VRT 0

Social distancing op een opname set, het bleek niet meteen haalbaar. Daarom besliste de Thuis-crew in maart al om de opnames stil te leggen en het seizoen in te korten. Een seizoensfinale komt er echter wel, een dubbelaflevering zelfs! En die wordt morgen al uitgezonden op Eén. In de talkshow ‘Vandaag’ maken Tania (Katrien De Becker) en Karin (Kadèr Gürbüz) ons warm met een exclusieve preview van de aflevering.