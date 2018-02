'Van algemeen nut': Zo zag de eerste naaktscène van Mathias Coppens eruit SD

21 februari 2018

18u04

Bron: VRT 5 TV Nu maakt hij het mooie weer bij VTM, maar de carrière van Mathias Coppens (39) begon bij de openbare omroep, zo blijkt in de aflevering van 'Van algemeen nut' van morgen.

Als 13-jarige speelde Mathias een rol in de gelauwerde tv-film 'De wereld van Ludovic'. De film gaat over twee jonge pubers die verliefd worden en weglopen van huis. Maar de rol was voor Mathias wel heel speciaal: “Al na dag één wist ik dat ik verliefd was. Ik ben in mijn leven nog nooit zo verliefd geweest als toen op Bella. Ik moest spelen dat ik verliefd was op mijn tegenspeelster, maar ik wás dat ook in het echt. Ik heb het haar nooit durven zeggen.”

Bella van Meel woonde tijdens de opnames tijdelijk bij Mathias thuis, omdat ze Nederlandse was. Voor Mathias waren dat twee zalige maanden. Maar in de film zat ook een delicate naaktscène tussen Mathias en Bella. Mathias legt uit hoe hij die heeft aangepakt: “Ik had zoveel schrik om die scène te spelen, want Bella moest me in de film uitkleden en daarna moesten we helemaal naakt naast elkaar in bed liggen. En dat terwijl ik helemaal zot was van haar. Iedereen begrijpt dat dat als puberjongen niet eenvoudig was.”

Van algemeen nut: donderdag 22 februari om 20.35 uur op Eén.