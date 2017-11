'Undercover' wordt de eerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix MVO

Netflix maakte het vandaag, 22 november, bekend: 'Undercover' is een feit. De 10-delige serie, met hoofdrollen voor Anna Drijver ('Komt een vrouw bij de dokter', 'Bride Flight', 'Loft'), Frank Lammers ('Zwartboek', 'Michiel de Ruyter', 'Rundskop'), Elise Schaap ('Valentino', 'Ja, ik wil!', 'Familie Kruys') en Tom Waes ('Nieuw Texas', 'Tegen de sterren op'), wordt vanaf 2019 beschikbaar voor abonnees.

Synopsis

Als één van de grootste XTC-producenten in de wereld heeft Ferry Bouman een fijn leven in zijn villa op de Belgisch-Nederlandse grens. Dit comfortabele bestaan verandert echter drastisch, wanneer twee undercover-agenten Bouman’s territorium betreden om zo zijn leven te infiltreren en het netwerk op te rollen.

Achter de schermen

Undercover, een fictieve misdaadserie geïnspireerd op een reeks ware gebeurtenissen, wordt geproduceerd door Jan Theys (Salamander), met schrijver en showrunner Nico Molenaar (Vermist). De regie is handen van Eshref Reybrouck (Cordon) en Frank Devos (Chaussée D'amour).

Ook Raymond Thiry, Tim Haars, Kevin Janssens en Huub Smit zullen in de serie te zien zijn. Netflix werkt samen met productiebedrijf De Mensen ('Wauters vs. Waes', 'Beau Séjour'), Dutch Filmworks en VRT zodat Undercover wereldwijd in première kan gaan op Netflix. Met uitzondering van België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland waar de serie ook via lokale omroepen wordt uitgezonden.

Producer Jan Theys: “Ik vind het fascinerend om te zien welke gigantische rol Nederland en België spelen in de drugshandel. Nico en het hele team van schrijvers hebben fantastisch werk gedaan om dit opmerkelijke verhaal tot leven te brengen op het scherm.”