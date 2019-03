‘Undercover’ wint prestigieuze Amerikaanse televisieprijs: “Nu hopen dat het ook scoort op Netflix” DBJ

18 maart 2019

06u38 1 TV ‘Undercover’, de politiereeks met Tom Waes, heeft een Amerikaanse televisieprijs gewonnen. De Eén-reeks won op het Cinequest Film Festival de juryprijs voor beste serie.

“Ik ben zo blij met deze prijs; erkenning uit de States - het walhalla van de tv-wereld - is een ongelofelijke eer. We merkten ook dit keer weer dat het publiek mee was met het verhaal en de humor en dat de reacties in de zaal top waren. Dat doet echt deugd”, laat Tom Waes weten. “Ik kan alleen maar hopen dat de reacties op Netflix even lovend zullen zijn.”

Ook Olivier Goris, netmanager van Eén, reageert euforisch. “Schitterend dat ‘Undercover’ de juryprijs voor beste serie op het Cinequest Festival in Californië binnenhaalt. De internationale erkenning die we steeds vaker krijgen voor de programma’s van Eén, is een groot compliment voor de geweldige programmamakers die Eén zo sterk maken. Dat ‘Taboe’ en ‘Over Water’ ook genomineerd waren in Californië maakt het nog indrukwekkender.”

Het programma won de prijs van de jury en haalde het van onder andere ‘The Blackout’ uit Rusland, ‘M’ uit Argentinië en ‘Joe All Alone’ uit het Verenigd Koninkrijk.

Gevaarlijke missie

Het Cinequest Film Festival is een van de belangrijkste Amerikaanse festivals en vindt jaarlijks plaats in San José, de hoofdstad van Silicon Valley. Het festival concentreert zich op nieuwe en opkomende talenten en is ondertussen aan zijn 29ste editie toe. ‘Undercover’ werd ook als enige Belgische programma genomineerd voor internationale festival Canneséries in Cannes en sleepte ook al de publieksprijs op het Duitse Seriencamp Festival in de wacht.

In ‘Undercover’ spelen Tom Waes en Anna Drijver twee agenten met een gevaarlijke missie. Hun target is de Nederlander Ferry Bouman, één van de grootste XTC-producenten ter wereld. Wekelijks kijken er ongeveer 1.300.00 Vlamingen naar de reeks.