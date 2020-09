‘Undercover’-ster Ferry Bouman op prikbord in supermarkt: “Wie kent dit stelletje? Bel me svp” Redactie

01 september 2020

07u27

Bron: AD 0 TV Op het prikbord van 150 supermarkten in Brabant prijkt sinds maandag een opvallend briefje. “Weet iemand wie dit gezellige stelletje is?”, vraagt ene Ferry zich af bij een foto van ‘Undercover’-acteurs Tom Waes (51) en Anna Drijver (36). “Ik zou graag met ze in contact komen. Bel me svp.”

Wie het bijgevoegde nummer belt krijgt meteen de voicemail van Ferry te horen. “Met Ferry Bouman, ik ben er efkes niet. Maar als je waardevolle informatie voor me hebt, dan kom ik graag in contact. Weet jij wie die twee gasten op de foto zijn?”

Ferry Bouman is natuurlijk de meedogenloze drugsbaas uit de Netflix-hitserie ‘Undercover’ - gespeeld door Frank Lammers. Waes en Drijver kruipen in de serie in de huid van twee undercoveragenten, die uiteindelijk Bouman en zijn bende achter de tralies weten te krijgen.

PR-stunt Netflix

Zijn de briefjes het werk van een enthousiaste fan of komt het uit de koker van Netflix? Dat laatste blijkt het geval, bevestigt de streamingsdienst. De campagne is opgezet ter ere van het nieuwe seizoen van de serie, dat binnenkort verschijnt. Het eerste seizoen van ‘Undercover’ bleek een schot in de roos.

Met de briefjes weet Netflix opnieuw op bijzondere wijze een van haar eigen series onder de aandacht te brengen. In de zomer van 2019 klonk de titelsong van de serie ‘La Casa de Papel’ door vele kerkklokken, waaronder die in Breda en Eindhoven.

Frank Lammers kruipt vaker in rol Ferry Bouman

Het is niet de eerste keer dat Lammers buiten de set van ‘Undercover’ in de rol van Ferry kruipt. In een filmpje van PSV maande hij in 2019 als Bouman zijnde aanvaller Donyell Malen aan tot contractverlenging. Daarbij verscheen wel het nummer van Lammers kort in beeld.

PSV stelde destijds dat het de bedoeling was, maar het bleek om het échte nummer van Lammers te gaan. Die zou daarna platgebeld zijn en kreeg uiteindelijk van zijn provider een ander nummer.

Ook verscheen hij in datzelfde jaar als Ferry Bouman op het podium van Pinkpop tijdens een optreden van Rowwen Hèze. “De band vroeg mij of ik als Ferry Bouman wilde meezingen op het hoofdpodium. Dat liet ik me geen twee keer zeggen”, zei de acteur daarover.

