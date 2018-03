'Undercover' met Tom Waes in de hoofdrol: nog niet op televisie, maar nu al genomineerd voor Canneséries KDL

13 maart 2018

11u17

Bron: Belga 1 TV 'Undercover', de reeks waarin Tom Waes de hoofdrol speelt en volgend jaar te zien zal zijn op televisie is als enige Belgische reeks genomineerd voor de competitie op het festival Canneséries. Dat is een nieuw festival dat ambieert om voor series te worden wat het filmfestival van Cannes is voor de film.

Vanuit de hele wereld werden een 150-tal reeksen ingezonden, waarvan er slechts 10 in competitie mogen gaan. Op 11 april deelt de jury, onder leiding van thrillerschrijver Harlan Coben de prijzen uit tijdens een ceremonie die live wordt uitgezonden op Canal+.

Gevaarlijke missie

In 'Undercover' spelen Tom Waes en Anna Drijver, die we kennen van de film 'Komt een vrouw bij de dokter', twee agenten met een gevaarlijke missie. Hun target is de Nederlander Ferry Bouman, één van de grootste xtc-producenten ter wereld. Hij woont in een chique villa, maar zit tijdens de weekends en vakanties in een chalet op een camping vlakbij zijn huis. De Belgische politie installeert twee undercoveragenten, een man en vrouw die een koppel moeten spelen, op de camping om contact te leggen en het xtc-netwerk te infiltreren. De serie wordt in 2019 uitgezonden op Eén, en is ook al aangekocht door Netflix en ZDF.