‘Undercover' krijgt derde seizoen TDS

31 januari 2020

12u52

Bron: ANP 0 TV ‘Undercover’, de eerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix, krijgt een derde seizoen. Dit heeft Netflix vrijdag bevestigd nadat actrice Elise Schaap het nieuws ook al had verklapt in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’.

De Netflix-serie, waarin Tom Waes, Anna Drijver en Frank Lammers de hoofdrollen vertolken, was in 2019 een van meest populaire titels van het volledige aanbod in ons land. In Nederland stond de reeks zelfs op de eerste plaats. Het tweede seizoen gaat over illegale wapenhandel in plaats van xtc. De tweede reeks is vanaf komend voorjaar eerst te zien op Eén.

