‘Undercover’ kaapt publieksprijs weg in Duitsland KDL

12 november 2018

15u52 0 TV ‘Undercover’, een productie van De Mensen voor Eén die in het voorjaar van 2019 op de zender zal uitgezonden worden, heeft tijdens het Seriencamp Festival in Duitsland de publieksprijs in de wacht gesleept. De eerste twee afleveringen van de reeks werden er vertoond in aanwezigheid van hoofdrolspelers Tom Waes en Frank Lammers.

Seriencamp is een klein maar toonaangevend festival dat als barometer geldt voor de Duitse markt en mikt op artistieke kwaliteit. Alle belangrijke producenten en zenders zijn er aanwezig. ‘Undercover’ haalde het in de categorie Publieksprijs van internationale titels als ‘Gunpowder’ met Kit Harington en Liv Tyler , ‘Kidding’ met Jim Carrey en de HBO-reeks ‘Camping’ van Lena Dunham met Jennifer Garner in de hoofdrol. Tom Waes was samen met z’n collega-acteur Frank Lammers aanwezig bij de vertoning, en is heel gelukkig met deze bekroning: “Ik ben heel blij met deze prijs. Het publiek kreeg een heel aantal reeksen te zien en koos ‘Undercover’ er als beste uit. We merkten in de zaal dat niet alleen de spanning maar ook de humor in de reeks aanslaat, zelfs bij een anderstalig publiek. Toch kicken als een zaal vol met voornamelijk Duitsers luidop lacht. De Publieksprijs is dé prijs die je wil winnen, dus we voelen ons allemaal vereerd.”

Ook Pieter Van Huyck, hoofd fictie De Mensen, is blij met de erkenning: “Deze prijs is een groot compliment voor cast en crew, en kan ons ook helpen bij het rondkrijgen van de financiering van seizoen 2, dat we in principe filmen vanaf april 2019. Het is namelijk niet evident om partners zoals ZDF zo ver te krijgen dat ze al opnieuw investeren, vooraleer ze de reactie van hun publiek op het eerste seizoen kennen. Undercover 1 wordt immers pas in 2019 in Duitsland uitgezonden, omdat Eén -vanzelfsprekend- als zender de wereldpremière heeft”, vertelt hij. Belgische reeksen vallen duidelijk in de smaak in Duitsland, want ook ‘Over Water’ van Tom Lenaerts en het Waalse ‘Unité 42’ met Patrick Ridremont waren te zien tijdens Seriencamp.

Meedogenloze gangster

‘Undercover’ vertelt het verhaal van agenten Bob Lemmens (Tom Waes) en Kim De Rooij (Anna Drijver), die moeten infiltreren in het leven van Ferry Bouman (Frank Lammers), één van de grootste XTC-producenten ter wereld. Omdat de meedogenloze gangster veel tijd doorbrengt op een camping aan de Belgisch-Nederlandse grens, nemen de undercovers hun intrek in een stacaravan recht tegenover de chalet van hun target. Om Ferry’s vertrouwen te winnen, moeten ze een web van intriges en manipulatie spinnen, Ferry’s wantrouwige rechterhand John (Raymond Thiry) opzij zetten en misbruik maken van de zwaktes van hun nieuwe beste vrienden. Maar hoe langer het duurt, hoe meer de zaak onder hun huid kruipt. Hoe slecht moet je worden om een crimineel te pakken? En wat blijft er van jezelf over als je zolang met een masker rondloopt?

‘Undercover’ wordt in het voorjaar van 2019 uitgezonden op Eén, en is ook al aangekocht door Netflix en ZDF. Federation Entertainment heeft de rechten voor Frankrijk verworven en staat ook in voor de verdere wereldwijde distributie.