'Tytgat Chocolat' wint Diversiteitsprijs in Cannes

Bron: Belga 0 VRT 2017 Japser is één van de hoofdpersonages in de Een-reeks Tytgat Chocolat. TV De fictiereeks 'Tytgat Chocolat', elke zondagavond op Eén, heeft in de Franse badplaats Cannes de Internationale Diversiteitsprijs gewonnen. Dat meldt productiehuis De Mensen vandaag en de VRT bevestigt het nieuws.

Op de tv-beurs MIP TV in Cannes werden gisterenavond de Diversity TV Excellence Awards uitgereikt aan programma's die specifiek aandacht besteden aan minderheden, onder wie mensen met een beperking en lesbian, gay, bisexuals en transgenders (lgbt). De prijzen worden uitgereikt door professionals uit de tv-sector. "Het is ongelooflijk hoe genuanceerd en warm het onderwerp in beeld wordt gebracht", aldus de jury.

'Tytgat Chocolat' volgt de inpakkers van een gelijknamige chocoladefabriek. De hoofdrollen worden gespeeld door mensen met een verstandelijke beperking van Theater STAP en ook nog bekende acteurs zoals Wim Opbrouck, Marc Van Eeghem, Els Dottermans, Frank Focketyn, Mieke De Groote, Jan Decleir en Flor Decleir. De reeks werd geschreven en geregisseerd door Filip Lenaerts en Marc Bryssinck, artistiek directeur van Theater STAP.