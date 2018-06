'Tytgat Chocolat' krijgt Britse remake MVO

05 juni 2018

17u54 0 TV 'Tygat Chocolat' gaat internationaal. De populaire Vlaamse reeks krijgt van de Britse zender Reel One een Engelstalige herwerking, in samenwerking met theatergroep Chickenshed.

De VRT-reeks over een jongeman met het Down-syndroom die Europa afreist om zijn ware liefde terug te vinden, maakte ook aan de overkant van het kanaal indruk. De serie kreeg veel aandacht na de Diversity TV Excellence Awards, waar ze de prijs voor 'beste dramareeks' in ontvangst namen.

Zenders in de U.K. liggen al langer onder druk om meer diversiteit toe te voegen aan hun programma's. Op deze manier hoopt Reel One daar het voortouw in te nemen. Chickenshed, een organisatie die werkt met acteurs met het Down-syndroom, is alvast erg enthousiast over deze kans.

De Britse productie zou als alles goed gaat ook wel eens een succes in Amerika en Canada kunnen betekenen, want Reel One heeft ook hoofdzetels in Vancouver en Montreal.