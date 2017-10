'Tytgat Chocolat' en 'Goed Volk' vallen in de prijzen op Prix Europa IVI

20u44

Bron: Belga 1 VRT 2017 In Tytgat Chocolat zijn de meeste hoofdrolspelers acteurs uit het theatergezelschap Theater STAP. TV De Eén-series Tytgat Chocolat en Goed Volk hebben elk een prijs binnengehaald op de European Media Awards, het jaarlijkse festival voor tv, film en radio in Europa. Ook het Gentse radiohoorspel "Almanak" is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Prix Europa 2017 in Berlijn.

Tytgat Chocolat won in de categorie 'Beste Europese fictiereeks'. De reeks, geproduceerd door De Mensen, is een dramaserie gemaakt door Filip Lenaerts en Marc Bryssinck. De serie volgt de inpakkers van een gelijknamige chocoladefabriek. De meeste hoofdrolspelers komen uit de theatergroep Theater STAP, een toneelgezelschap met acteurs met het syndroom van Down. Tytgat Chocolat won woensdag ook al de Internationale Diversiteitsprijs in Cannes. Maandag 23 oktober wordt de laatste aflevering van Tytgat Chocolat uitgezonden op Eén.



Goed Volk met Jeroen Meus ging dan weer aan de haal met de prijs voor 'Beste Europese televisiedocumentaire'. Specifiek werd de aflevering bekroond waarin de kok bij vier vrijgezelle broers in Frans-Vlaanderen verblijft. Goed Volk is een reis- en kookprogramma waarin Meus via de keuken zich verdiept in de leefwereld van verschillende (gesloten) gemeenschappen overal ter wereld. Het programma, geproduceerd door Hotel Hongaria, werd in 2014 en 2017 uitgezonden op Eén.



België scoorde nog een derde keer op de European Media Awards, in de categorie 'Beste Europese radiofictie'. Hier ging de prijs naar "Almanak", een hoorspel van Wederik De Backer en "een kruising tussen feit en fictie" over de vroegere zaal De Meibloem in de Brugse Poort in Gent.